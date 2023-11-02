جوميا تطلق حملة جهز بيتك بـ4800 جنيه وتقسيط لمدة عام

تطلق شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية موسم تخفيضات البلاك فرايدي خلال الفترة من 3 إلي 30 نوفمبر الجاري تحت شعار “بلاك فرايدي كل يوم” بنسبة خصومات تصل إلى 75% على فئة الأزياء سواء الرجالي أو الحريمي والأطفال وبالنسبة لمنتجات الصحة والجمال تصل نسبة الخصومات إلى 70% والسوبرماركت 50%.

أما الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية فيمكن فيها الاستفادة من أفضل العروض من خلال حملة جهز بيتك بـ 4800 قسط شهري لمدة 12 شهر .

وخلال فترة موسم البلاك فرايدي توفر جوميا لعملائها في كل أنحاء الجمهورية فرص كبيرة للاستفادة من العروض والتخفيضات بالشراكة مع عدد كبير من العلامات التجارية مثل: LG, Defacto, Andora, Arma و غيرهم وتأتي حملة البلاك فرايدي لتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من المنتجات بأفضل الأسعار وبعروض حصرية وتخفيضات كبيرة ذات الجودة العالية.

واستكمالا لجهود جوميا لدعم المنتجات محلية الصنع من خلال دعمها لمبادرة ” صنع في مصر” لتشجيع العملاء على اقتناء المنتجات والسلع محلية الصنع، حيث تعكس هذه المبادرة الدور الاجتماعي الذي تقوم به جوميا في مصر من أجل التأكيد على دور ومساهمة أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الوطني.

وللعام العاشر على التوالي وخلال موسم التخفيضات يمكن لعملاء جوميا الاستفادة من مزايا الشحن المجاني للسلع والمنتجات من خلال جوميا اكسبريس بفضل الخدمات اللوجستية التي تقدمها جوميا للعملاء من أي مكان وفي أي وقت.

وإيمانا منها بدورها تجاه المجتمع المصري، وخلال حملة البلاك فرايدي نجحت JumiaPay بالشراكة مع عدد من البنوك والمحافظ الالكترونية وغيرها من أنظمة الدفع الأخرى على توفير عروض التقسيط بدون فوائد في فترة تتراوح من 6 الى 18 شهر من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وaiBANK وQNB و أمان ، مما يتيح مزايا تنافسية لعملاء جوميا في الحصول على مشترياتهم بصورة سهلة ومريحة

بالاضافة إلى إمكانية التقسيط من خلال بنك الإسكندرية وHSBC والتجاري وفا والمشرق وFABMisr والبنك الأهلي المتحد وشركة فاليو.

وتتضمن الحملة فئات مثل الأزياء، أدوات التجميل والعطور، موبايلات و اكسسواراتها، أدوات المنزل والأجهزة المنزلية، الأجهزة التكنولوجية، التليفزيونات والإلكترونيات، الأدوات الرياضية، مستلزمات السيارات، ومنتجات الرعاية المنزلية وغيرها من العروض.

وقال عبد اللطيف عُلما ، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر إن حرص جوميا للحفاظ على هذا الحدث الهام في نسخته العاشرة أكبر دليل على نجاح حملتنا ودليل ثقة على ما تتبناه جوميا تجاه عملائها في السوق المصرية بهدف تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها بفضل شراكاتها الناجحة مع الكثير من العلامات التجارية حيث تمكن جوميا البائعين من الوصول إلى أكبر عدد من المشترين خلال هذه الفترة عن طريق منصتها الالكترونية والشراكات الاستراتيجية، مشيرا أن نوفمبر أصبح شهرا مميزا لدى الكثيرين وينتظره العملاء لاقتناص فرصة الشراء بأسعار مخفضة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الطموحة تجاه السوق المصري.

ويعتبر البلاك فرايدي فرصة حقيقية للباحثين عن منتجات وسلع بأسعار تنافسية وتجربة تسوق آمنه مما يعزز من تجربة التسوق عبر الإنترنت، حيث تبذل جوميا جهدها لتقديم أفضل ما لديها لتصبح الخيار الأمثل لدى المشترين وأيضا الدفع الآجل في بعض المنتجات.

بالإضافة إلى الخصومات المختلفة خلال فترة الحملة حيث يستمتع العملاء بعروض أخرى من خلال flash sales العروض اليومية والعروض اللحظية وأيضا عروض اليوم الواحد مع إمكانية الحصول على مزايا الكاش باك والاشتراك في المسابقات والألعاب مثل عجلة الحظ التي سيربح كل من سيشارك بها علاوة على الهدايا المختلفة التي تمنحها جوميا لعملائها و قسائم الشراء، WoW deals.