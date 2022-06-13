جوميا تطلق تخفيضات للعملاء لمدة 20 يوما

احتفلت جوميا منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية بمرور 10 سنوات على بدء أعمالها في السوق المصرية بعد الثقة التي حظيت بها الشركة نتيجة النجاحات التي حققتها على مدار السنوات الماضية.

وتأتي احتفالات الشركة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 3 يوليو المقبل من خلال حزمة من العروض والخدمات الجديدة وغير المسبوقة مع توفير خدمات التوصيل المجاني لجميع المحافظات على جميع منتجات جومبا اكسبرس للتيسير على العملاء وزيادة رقعة انتشار المنتجات والسلع في كافة ربوع مصر.

وخلال السنوات العشر الماضية نجحت جوميا في إرساء قواعد العمل والاهتمام بالتجارة الإلكترونية وهو ما دفعها لتأسيس Tech Center والذي يعد أول مركز إقليمي للتكنولوجيا وتطوير البرمجيات في مصر من خلال فرعيه في القاهرة والإسكندرية .

كما استطاعت جوميا تحويل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى فرصة عظيمة للشركات والأفراد في التسريع بالتحول الرقمي والمجتمع اللانقدي من خلال حزمة من التسهيلات والمزايا التي قدمتها للسوق المصرية وهو ما انعكس إيجابا على زيادة أعداد المستفيدين من منصات التجارة الإلكترونية وساعد على إقبال الكثيرين على الشراء عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشمل أبرز العروض والتخفيضات التي تقدمها جوميا على منتجات وسلع في فئات مثل: الأزياء ، العطور، الصحة والجمال، والسلع الاستهلاكية، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، الهواتف الذكية ، الأكسسوارات،ألعاب الأطفال، المستلزمات الرياضية، ولوازم السيارات وغيرها، وتتطلع جوميا دائما على تقديم أفضل العروض والمنتجات بالتعاون مع شركاء أعمالنا مثل: ِAmerican Eagle ، Al Arabi ،Unilever وغيرها.

وتعقيبا على السنوات العشر الماضية، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر عن بالغ سعادته بمرور عقد من الزمان على عمل الشركة في واحدا من أكبر الأسواق في القارة الإفريقية رغم التحديات التي واجهتها الشركة في عام 2012 إلا أنها سريعًا ما حولت هذه التحديات إلى فرص حقيقية من خلال زيادة حجم أعمال الشركة وخلق آلاف من فرص العمل للشباب من الجنسين في مصر علاوة على فرص العمل غير المباشرة سواء من خلال عمليات التوصيل والأعمال اللوجيستية وغيرها من الأنشطة المختلفة وهو ما دفع جوميا اليوم إلى الاتجاه نحو المزيد من الخدمات والتي تعد أحدثها خدمة توصيل الطعام ، مشيرا أن هناك المزيد من الخدمات التي تحرص جوميا على تقديمها للسوق المصرية الذي يتميز بأنه سوق كبير ومتجدد.

أضاف صفوت، أن هناك دعمًا غير مسبوقًا لمشروعات التكنولوجيا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية جاءت انعكاسا من اهتمام القيادة السياسية بملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء من خلال البنية التحتية والتشريعات والقوانين المنظمة وكلها تحركات ايجابية في صالح انتشار التجارة الإلكترونية في مصر.

ومن جانبه أكد كريم أحمد، رئيس قسم التسويق بشركة جوميا مصر أن احتفال الشركة اليوم بعيد مرور عشر سنوات على تأسيسها ذو طبيعة خاصة وذلك من خلال عدد من العروض التي ستقدمها الشركة منها العروض المُعلنة، العروض اللحظية، عروض اليوم الواحد و أيضا أيام خاصة لشركائنا من العلامات التجارية المحلية والعالمية ليتيحوا للعملاء الحصول على عروض حصرية.

ولمنح المزيد من المزايا للعملاء للاستفادة من كافة المعروضات على منصات جوميا المختلفة.وتتيح جوميا من خلال شركاء أعمالها من البنوك والمصارف المصرية إمكانية الحصول على المنتجات وتقسيط المشتريات من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIB، وكذلك التقسيط من خلال فاليو، كما اتجهت جوميا الى استحداث أنماط جديدة لسداد المشتريات من خلال Buy Now Pay Later والتي ستمكن الكثير من العملاء على الشراء عبر الإنترنت.