«جوميا» تطلق «أهلًا رمضان» بخصومات وتوصيل مجانى لكل المحافظات

اعلنت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية إطلاقها لحملة أهلًا رمضان والتي تستمر حتى التاسع من أبريل المقبل من خلال عروض وتخفيضات بالتعاون مع شركائها من البنوك والكيانات المحلية والعالمية .



وتأتي حملة أهلًا رمضان انطلاقا من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعملاء وطرح سلع ومنتجات يتطلبها كل بيت مصري بأسعار تنافسية وبأعلى جودة.

وتشمل التخفيضات الجديدة خلال حملة أهلًا رمضان مجموعة واسعة ومتميزة من العروض والمنتجات من كل الفئات سواء كانت المنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات ومستلزمات المطبخ، والمستلزمات المنزلية، والأزياء، وغيرها، علاوة على استمرار جوميا على طرح عدد ضخم من العروض اليومية واللحظية لعملائها على مدار أيام الحملة بالإضافة الى توفير خدمة التوصيل المجاني للعملاء على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون بين جوميا وشركائها الاستراتيجيين في هذه الحملة.



كما تتيح الحملة لعملاء جوميا الجدد والحاليين إمكانية تقسيط المشتريات من خلال عدة قنوات أبرزها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، فاليو، HSBC، بنك التجاري وفا، بنك أبوظبي الأول مصر، بنك المشرق و بنك الإسكندرية.

كما توفر منصة جوميا تخفيضات تصل إلى 30% على الأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه والعناية الشخصية و 40% على منتجات السوبر ماركت بينما تصل التخفيضات إلى 70% في الأزياء بالإضافة إلى عجلة الحظ من خلال الفوز بكوبونات خصم.



و أكد هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لـ جوميا مصر أننا فخورون باستمرار الحملة عام تلو الآخر والتي تستهدف توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملاء جوميا في شهر رمضان الكريم من خلال توفير كافة المستلزمات بأسعار لا مثيل لها وبجودة عالية بالتعاون مع عدد من الشركاء أبرزهم: Unilever, Samsung, Zanussi, GSK، فريش، الضحى، ليبتون، مصرية، ريجينا، أبو عوف، منتجات هيرو، ومن منتجات الأزياء: Adidas, AEO, LC Waikiki, Defacto, Mothercare, Andora وتسعى جوميا إلى تقديم تجربة جديدة لعملائها من خلال الإمكانيات والمميزات التي تتيحها عبر منصتها وأيضا عبر خدمات جوميا باي.