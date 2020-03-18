جوميا تطرح مطهرات دون أى عمولات بالشراكة مع «ريكيت بينكيرز» للصحة العالمية

أعلنت شركة جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في أفريقيا ، عن توقيعها شراكة مع شركة ريكيت بينكيزر المصنعة لمنتجات الصحة العالمية وذلك لمساعدة المستهلكين في الحصول على منتجات بأقل سعر، في ظل تفشى فيروس كورونا.

تعمل هذه الشراكة على توفير إمدادات ثابتة من منتجات النظافة مثل الصابون والمطهرات وغسول اليدين بأسعار معقولة بعد زيادة الطلب على هذه المنتجات من المستهلكين الذين يتخذون الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس COVID-19.

كما التزمت جوميا بتوفير هذه المنتجات بدون أى عمولة على Dettol و JIK و Harpic كما سيتم ضخ نسبة عموله جوميا لتخفيض السعر المقدم للمستهلك.

توفر شركة ريكيت بينكيزر شحن مجانى على مستوى الجمهوريه لجميع منتجاتها المُدرجة ، حيث سيتمكن المستهلكون من الوصول إلى هذه المنتجات من خلال صفحة “احمى نفسك وعائلتك” على الموقع بالاشتراك مع ريكيت بينكيزر.

و صرح رومان كريستودولو، النائب الأول لمجموعة جوميا – القسم التجارى ، ” تسعى جوميا جاهدة على الحفاظ على صحة فريق العمل، عملائها ، الشركاء والمجتمع، وهو ما تعتبره الشركة شغلها الشاغل. بالإضافة إلى المجهود المبذول لمواصلة العمل حتى يستمر العملاء في استخدام التجارة الإلكترونية كوسيلة آمنة للتسوق فى هذا الوقت الصعب.

وتابع نحن فخورون للعمل مع ريكيت بينكيزر من خلال حملة ” احمى نفسك وعائلتك” التي توفر معلومات هامة حول فيروس COVID-19 مع إمكانية سهلة للوصول إلى منتجات النظافة بأرخص الأسعار الممكنة. ”

كما أنشأت شركة ريكيت بينكيزر موقع Mythbuster للمساعدة في إطلاع العملاء على المخاطر وأفضل الممارسات لتجنب انتشار الفيروس ، بالإضافة إلى العديد من حملات التوعية المقدمة من جوميا لتوجيه المستهلكين إلى كل من صفحة “احمى نفسك وعائلتك ” وموقع “Mythbuster”.

من جانبه أعرب بارت ميرمان النائب الأول لشركة ريكيت بينكيزر فى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا “عن سعادة ريكيت بينكيزر فى تنفيذ الشراكة مع جوميا للتأكيد على أن توفر منتجات النظافة عالية الجودة حقًا وليس امتيازًا وذلك من خلال الشحن المجاني على مستوى البلاد في جميع الأسواق التي تعمل فيها جوميا من العواصم إلى المناطق الريفية.”وستغطى هذه الشراكة الثماني اسواق التي تعمل بها جوميا في مصر والجزائر وغانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا .

