جوميا تستهدف بيع 80 ألف محمول في أسبوع الموبايلات‎

محمود جمال كشف كريم أحمد، رئيس قسم التسويق الرقمي في شركة جوميا مصر، عن استهداف شركته بيع ٨٠ ألف جهاز محمول خلال أسبوع الموبايلات الذي تطلقه خلال الفترة من ١٨ إلي ٢٥ مارس، والوصول إلي ١٠ ملايين زائر علي الموقع. …

محمود جمال

كشف كريم أحمد، رئيس قسم التسويق الرقمي في شركة جوميا مصر، عن استهداف شركته بيع ٨٠ ألف جهاز محمول خلال أسبوع الموبايلات الذي تطلقه خلال الفترة من ١٨ إلي ٢٥ مارس، والوصول إلي ١٠ ملايين زائر علي الموقع.

وقال أحمد إن أسبوع الموبايلات هو حدث سنوي يقام للعام الرابع علي التوالي، وأطلقت جوميا خلال ٢٠١٨ خدمة جديدة وهي “جوميا إكسبريس” تستهدف توصيل المنتج للعميل في اليوم التالي لشراء الهاتف أونلاين قبل الثانية ظهرا في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلي إعفاء المنتجات التي تتجاوز أكثر من ٢٥٠ جنيها من مصروفات الشحن.

وألمح إلي عقد جوميا اتفاقية شراكة مع “أمان” لحلول المدفوعات الإلكترونية لإتاحة خدمة تقسيط الهواتف الموقع للعملاء.

ولفت إلي أن جوميا قررت خلال العام الحالي أيضا طرح خصومات كبيرة علي ٥ هواتف، بدلا من جهاز واحد.

وتابع إن ٦٥٪ من المستهلكين يشترون الهواتف علي الموقع أقل من ٣ آلاف جنيه، و٤٢% من العملاء يقومون بالتسوق عبر الموبايل، و٤٦٪ من أجهزة الديسك توب، و٢٪ من التابلت.

وأشار إلي أن متوسط سعر جهاز السمارت فون علي جوميا يصل إلي ٩٦ دولارا، كما أن ٢٠٪ من عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يزورن الموقع و٧٣% من مبيعات الموقع من القاهرة والجيزة.