جوميا تستثمر ٧٠ مليون جنيه في تسويق تخفيضات البلاك فرايدي‎

محمود جمال تصوير وليد عبدالخالق رصدت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني استثمارات ٧٠ مليون جنيه للإنفاق علي الحمله التسويقية الخاصه بموسم تخفيضات الجمعه السوداء البلاك فرايدي وقال هشام صفوت مدير الشركة بمصر إن مدة الحملة هذا العام شهر كامل…

محمود جمال

تصوير وليد عبدالخالق

رصدت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني استثمارات ٧٠ مليون جنيه للإنفاق علي الحمله التسويقية الخاصه بموسم تخفيضات الجمعه السوداء البلاك فرايدي

وقال هشام صفوت مدير الشركة بمصر إن مدة الحملة هذا العام شهر كامل يبدأ من ١٢ نوفمبر وحتي ١٢ ديسمبر لافتا إالي قيام الشركه بتعيين ألف موظف جديد لمواجهة الطلب المتزايد من قبل العملاء

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق حملة البلاك فرايدي رسميا في مصر

وأوضح أن جوميا عقدت شراكه مع ماستر كارد لتحفيز المستهلكين علي الدفع الإلكتروني أونلاين ومن المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الثاني من التخفيضات

وتوقع تحقيق الشركة مبيعات خلال الحمله ٥ أضعاف نظيراتها في ٢٠١٦

وقال أحمد منجي مدير علاقات البائعين بالشركة إنها بدأت التجهيز للحملة منذ ٣ شهور وتتضمن خصومات تصل إلى ٨٠٪ علي ٢٠٠ ألف منتج أونلاين، ومن بينها الملابس والأزياء

وأوضح منجي أن مدة الحملة هي ٣١ يوم بواقع ٥ أسابيع ويشارك بها ٣ آلاف عارض وتعتزم الشركه طرح عروض مستقله يوميا علي منتجات بعينها.

ومن جانبه أضاف كريم احمد مدير قطاع التسويق الالكتروني بالشركة أن المؤشرات تظهر أن ٥٥٪ من مستخدمي الموقع حاليا من الذكور و٤٥٪ من الأناث

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