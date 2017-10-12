جوميا ترفع مصروفات شحن منتجاتها 25%‎

المال-خاص قررت شركه جوميا مصر لخدمات التجارة الالكترونية رفع تكلفة شحن منتجاتها الي العملاء بنسبه بلغت 25٪ بعد الزيادات الاخيره في اسعار المواد البترولية. وقال هشام صفوت المدير الست لشركة جوميا في مصر إن قرار رفع مصاريف الشحن جاء بعد…

المال-خاص

قررت شركه جوميا مصر لخدمات التجارة الالكترونية رفع تكلفة شحن منتجاتها الي العملاء بنسبه بلغت 25٪ بعد الزيادات الاخيره في اسعار المواد البترولية.

وقال هشام صفوت المدير الست لشركة جوميا في مصر إن قرار رفع مصاريف الشحن جاء بعد زيادة أسعار الخدمات من قبل شركات الشحن التي تتعامل معها جوميا بنسبة 50% تأثرًا بزيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أنها تحملت جزءا من الزيادة تجنبًا لرفعها بشكل مبالغ فيه.

وأقر مجلس الوزراء يوليو الماضي زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر “بنزين 80″ من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 %، و”بنزين 92” من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر.

وأوضح صفوت علي هامش مأدبة العشاء التي نظمتها الشركه امس انها قررت ايضا رفع قيمه السداد اونلاين باستخدام بطاقات البنكية من ١٠٠ الي ١٥٠ جنيها لضمان جديه المستخدمين في تنفيذ عمليات شراء حقيقه.

واضاف ان شركته تستعد بقوة لتخفيضات الجمعه السوداء والتي ستبدأ فعالياتها يوم ١١ نوفمبر المقبل من خلال طرح تخفيضات علي موديلات الهواتف الذكية لاسيما الي تدعم منها خدمات الجيل الرابع للاتصالات.

وشهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً سواء على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا المجال، حيث توقعت مؤسسة “أي تي كيرني” الاستشارية العالمية نمو نشاط التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2020 وذلك في ظل وجود ما يزيد على 200 مليون شاب من المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية.