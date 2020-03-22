جوميا تدعم الحكومات فى مواجهة «كورونا» بهذه التدابير

عرضت شركة جوميا لخدمات التسوق الإلكترونية تقديم دعم نظامها الإيكولوجى المتكامل الذي يشمل منصة التسوق والخدمات اللوجستية والمدفوعات عبر الإنترنت للحكومات في أفريقيا ، كجزء من الإجراءات العالمية ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )

وصرح هشام صفوت ، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر “نحن فخورين بالشراكة مع السلطات المختصة للمساعدة في محاربة فيروس COVID-19 ودعم مجتمعاتنا ، حيث إن منصات التجارة الإلكترونية مثل جوميا والتي تتوفر بها خاصية الدفع الإلكتروني وقدرات توصيل المنتجات ، تعتبر جزءًا من إستراتيجية إفريقيا لمقاومة هذا الوباء.”

تشمل إجراءات جوميا لدعم الحكومات في مقاومتها لفيروس COVID-19 إمكانية طلب المنتجات عبر الإنترنت لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي بين الأشخاص من خلال تقديم التوصيل بدون احتكاك والقضاء على التلامس الجسدي مما يعمل على تقليل انتشار العدوى من شخص لآخر.

عرض المنتجات الأساسية مثل الطعام والمواد المطهرة والمعقمة بأسعار معقولة علي منصة التسوق وذلك عن طريق الشراكة مع ألاف البائعين مثل شركة ريكيت بينكيزر والعديد من الشركات الأخرى . نعمل علي الحفاظ علي أسعار مناسبة ومحاربة المضاربة حيث تنازلت جوميا عن العمولة علي العديد من المنتجات الصحية لمساعدة المستهلكين على الحصول على المنتجات بأقل سعر ومحاولة التحكم في الأسعار.

عرض خدمات شبكة جوميا اللوجستية للمساعدة في توزيع النشرات الصحية والمنتجات الرئيسية وبالإضافة إلى ذلك توفر جوميا خدمات التوصيل الآمن للمستهلكين في كل مكان وذلك يشمل المناطق النائية والريفية حيث يعتبر هذا من الأمور الهامة بشكل خاص لكبار السن والمرضى في المنازل.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: “تبذل جوميا في مصر قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطنيين في توصيل كافة المنتجات اللازمة لهم خاصة منتجات العناية الشخصية التي تتطلبها الأسر المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأسعار معقولة ، علاوة على الدور البناء الذي تقوم به جوميا من خلال شبكة موزعيها للحفاظ على صحة العملاء وآمنهم حيث نقوم باتباع جميع المعايير الصحية الواجبة والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في توصيل هذه المنتجات للحفاظ على صحة موظفينا وكذلك عملائنا”.