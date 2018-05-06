جوميا تحصد جائزة أفضل موقع تسويق إلكترونى بالشرق الأوسط‎

المال – خاصحصدت شركة "جوميا مصر" لخدمات التسوق الإلكترونى جائزة SEAMLESS، كأفضل موقع تسويق إلكتروني في المنطقة (B2C Ecommerce website of the year)، نظرًا لتميزها في تطبيقات التجارة الإلكترونية وتعاملاتها التجارية.يأتي هذا التكريم ضمن جوائز المؤتمر الرائد للمنطقة، الذي عقد في دورته الثانية

المال – خاص

حصدت شركة “جوميا مصر” لخدمات التسوق الإلكترونى جائزة SEAMLESS، كأفضل موقع تسويق إلكتروني في المنطقة (B2C Ecommerce website of the year)، نظرًا لتميزها في تطبيقات التجارة الإلكترونية وتعاملاتها التجارية.

يأتي هذا التكريم ضمن جوائز المؤتمر الرائد للمنطقة، الذي عقد في دورته الثانية مؤخرًا بدبي، في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية وصناعة التجزئة Seamless Middle East، وافتتحه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وشارك فيه أكثر من 20 ألف زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتضمنت جلسات المؤتمر في يومه الأول عددًا من أوراق العمل المتعلقة بتجارة التجزئة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، الهواتف المحمولة، المدفوعات، إنجاز المعاملات، ودفع التحول إلى مستقبل من دون عملات ورقية، وعن منصات التغيير في التجارة الإلكترونية، وسبل الاستثمار في البرمجيات الحديثة في مجال التجارة الإلكترونية وتطوير السوق الإلكتروني.

وأعرب هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر للتسوق، عن سعادته بهذا التكريم العظيم، مؤكدًا أن مؤتمر SEAMLESS يعد منصة إقليمية متخصصة في مجال البيع بالتجزئة ودعم التجارة الإلكترونية.

وشارك في المؤتمر رواد وخبراء قطاع الدفع الإلكتروني العالمي للإلهام والتواصل في مجال الدفع والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، ونجحت جوميا منذ بدء أعمالها في السوق المصرية في عام 2012 في دعم بيئة التجارة الإلكترونية وتشجيع المتعاملين عليها ما أهلها اليوم لهذه الجائزة.