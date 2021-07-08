جوميا تجدد الشراكة مع البنك الأهلي المصري في خدمات التقسيط

أعلنت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونيية عن استمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات التقسيط على مدار 12 شهرا بدون فوائد علي جميع طلبات جوميا لعملاء البنك الأهلي وحاملي البطاقات الائتمانية للبنك.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر في تصريحات له: تتطابق رؤى الشركة والبنك في تدعيم التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش.. وجوميا مصر تستهدف التركيز في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات الإلكترونية خاصة بعد افتتاح المركز التكنولوجي بمصر Tech Center الذي حلول التكنولوجيا المالية قريبًا.

كما أعرب صفوت عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي والذي أعطي للعملاء فرصة التسوق والدفع لاحقاً بدون الحاجة إلى تداول النقود.

وقال محمد الصواف، رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بالبنك الأهلي المصري، “نفخر بشراكتنا مع منصة جوميا التي مكنت عملاء البنك من الاستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات التي تمنحها جوميا لعملائها من خلال خدمات تقسيط المشتريات على 12 شهرا بدون فوائد.. مشيرا إلي أن شراكتنا استراتيجية مع جوميا وهو ما انعكس إيجابا على حجم التعاملات بين الشركة والبنك الأهلي المصري.