جوميا تتيح خدمات التوصيل المجاني لمشترياتها فى كل المحافظات

،أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية تعزيز دورها في القطاعات اللوجيستية والتوصيل المجاني لكل محافظات الجمهورية للسلع والمنتجات وفقا للشروط والأحكام المعمول بها و بدون اي رسوم اضافيه لتقديم الخدمة و التي بدأت الشهر الماضي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع عمليات الشراء عبر الإنترنت.

أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن اعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به جوميا من خلال توفير خدمات التوصيل المجانية للعملاء و التي لاقت استحسان العملاء من كل المحافظات، مشيرا أن جوميا تلعب دورا رائدا في السوق المصرية في التأكيد على الدور الذي تلعبه في مجال التجارة الإلكترونية وهو ما انعكس إيجابا على زيادة أعداد المتعاملين وبالتالي زيادة الثقة في المنصات الموثوقة.

أضاف أن واحد من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الإلكترونية هي إتاحة خدمات التوصيل ولذلك تعمل جوميا على تذليل كافة الصعوبات للمساعدة في نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، كما تعمل جوميا ايضا على تسهيل وصول العملاء للسلع والمنتجات في كافة أنحاء الجمهورية.