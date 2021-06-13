جوميا تتوقع 50% نموا في عدد زيارات عيد ميلادها

كشف حسين وهدان ، رئيس قطاع التخطيط في شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية ، عن استهداف الشركة زيادة عدد زيارات منصتها خلال حملة عيد ميلاد جوميا التاسع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد للاحتفال بمرور 9 سنوات علي عملها في مصر .



وقال إن الحملة ستنطلق غدا الاثنين 14 يونيو الجاري وحتي 4 يوليو المقبل بمشاركة نحو 5 آلاف عارض و200 ألف منتج ، بالإضافة إلي 18 علامة تجارية محلية وعالمية منها أوبو ونوكيا وديفاكتو وأمريكان إيجل وبراون وديتول ودايس .



وأضاف أن العام الحالي شهد توقيع اتفاق بين جوميا وشركة اوبو العالمية لتصبح الأولي هي المتجر الالكتروني الرسمي لاوبو علي شبكة الإنترنت ، منوها أن كل يوم من الحملة سيشهد طرح عروض علي منتجات بعينها مثل منتجات الأغذية والمطبخ .



وألمح هشام صفوت ، رئيس شركة جوميا مصر ، إلي أن الحملة لا تستهدف مجرد إتاحة عروض وخصومات فقط للمستهلكين بل زيادة الوعي لمنصات التجارة الإلكترونية في السوق المحلية.