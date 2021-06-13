اتصالات وتكنولوجيا

جوميا تتوقع 50% نموا في عدد زيارات عيد ميلادها

بمشاركة 5 آلاف عارض
محمود جمال 1:56 م, الأحد, 13 يونيو 21 1:56 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 

كشف حسين وهدان ، رئيس قطاع التخطيط في شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية ، عن استهداف الشركة زيادة عدد زيارات منصتها خلال حملة عيد ميلاد جوميا التاسع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي .


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد للاحتفال بمرور 9 سنوات علي عملها في مصر .

اقرأ أيضا  «تنظيم الاتصالات» : ألزمنا شركات المحمول بوقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها


وقال إن الحملة ستنطلق غدا الاثنين 14 يونيو الجاري وحتي 4 يوليو المقبل بمشاركة نحو 5 آلاف عارض و200 ألف منتج ، بالإضافة إلي 18 علامة تجارية محلية وعالمية منها أوبو ونوكيا وديفاكتو وأمريكان إيجل وبراون وديتول ودايس .


وأضاف أن العام الحالي شهد توقيع اتفاق بين جوميا وشركة اوبو العالمية لتصبح الأولي هي المتجر الالكتروني الرسمي لاوبو علي شبكة الإنترنت ، منوها أن كل يوم من الحملة سيشهد طرح عروض علي منتجات بعينها مثل منتجات الأغذية والمطبخ .

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات : نخطط لبدء ميكنة 73 مستشفي جامعي بالنصف الثاني من 2021


وألمح هشام صفوت ، رئيس شركة جوميا مصر ، إلي أن الحملة لا تستهدف مجرد إتاحة عروض وخصومات فقط للمستهلكين بل زيادة الوعي لمنصات التجارة الإلكترونية في السوق المحلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

مواصفات وموعد طرح سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس 22

المال - خاص 12:46 م, الأحد, 13 يونيو 21

«جوجل» و«فيسبوك» تستأثران بنصف إيرادات الإعلانات الرقمية في أمريكا خلال 2020

أحمد فراج 12:11 م, الأحد, 13 يونيو 21

«جروب – آي بي» تكشف النقاب عن موجة احتيال تستهدف الشرق الأوسط وأفريقيا

المال - خاص 11:54 ص, الأحد, 13 يونيو 21

ديسربتيك يقود جولة تمويلية لمنصة مزارع بأكثر من مليون دولار

المال - خاص 10:50 ص, الأحد, 13 يونيو 21

رئيس الوزراء يستعرض أعمال تطوير الشهر العقاري والتوثيق والخدمات المُميكنة

صفية حمدي 12:09 م, السبت, 12 يونيو 21

النائب العام يأمر بتشغيل تطبيق «تنفيذ الأحكام والمطالبة» ببرنامج العدالة الجنائية تجريبيًّا في بورسعيد

المال - خاص 2:48 م, الجمعة, 11 يونيو 21