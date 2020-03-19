«جوميا» تتفق مع وزارة الصحة على الترويج لإرشادات الوقاية من «كورونا»

اتفقت منصة التجارة الإلكترونية «جوميا» على التعاون مع وزارة الصحة والسكان في مصر بهدف المساهمة في توعية المواطنين المصريين من فيروس كورونا .

وتأتي هذه الحملة المجانية التي أعلنتها جوميا اليوم عبر موقعها الإلكتروني والتي تتمثل في الإرشادات العامة للوقاية والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي، وتتمثل أبرز هذه الإرشادات: غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الاقل او القيام بتنظيف اليدين بمطهر كحولي المحافظة على تناول الماء الدافئ بدلا المشروبات الباردة.

كما تشمل الحملة أيضا تعليمات واجبة التطبيق لكافة أفراد الأسرة المخالطة لمصاب الكورونا منها ، عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الاطباق والاكواب والمناشف ، القيام بارتداء الكمامة بشكل صحيح وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الاسرة والحفاظ على مسافة مترين على الأقل و التجنب المفرط لاستخدام المضادات الحيوية، مراقبة درجة الحرارة كل ثماني ساعات وغيرها.

وأكد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر “كامل دعم ومساندة شركة جوميا وطاقم عملها في السوق المصرية للدولة والحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن جوميا تعتبر واحدة من أبرز شركات التجارة الإلكترونية في مصر وعليها مسئوليات واجبة تجاه الأسواق التي تعمل بها من خلال توعيتهم بالحفاظ على حياتهم وصحتهم .

وأوضح صفوت في بيان صحفي اليوم نسعى جاهدين لمواصلة العمل حتى يستمر عملاء جوميا في استخدام التجارة الإلكترونية كوسيلة آمنة للتسوق خلال هذه الأوقات الصعبة ونحب أن نوجه الشكر على دعمكم المستمر وندعو لكم بالصحة و الأمان”.