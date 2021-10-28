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«جوميا» تتعاون مع «بهية» للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

جوميا تعد جزءا من نسيج الوطن
المال - خاص 12:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 12:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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نظمت جوميا منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بتنظيم ندوة توعية للعاملات بشركة جوميا مصر إيماناً منها بأن التوعية يجب أن تشمل كل فرد في المجتمع، وذلك بمناسبة الشهر الدولي للتوعية بسرطان الثدي وهو شهر أكتوبر من كل عام.

واستهدفت الندوة الوصول إلى أكبر عدد من سيدات جوميا لتوعيتهن بمخاطر المرض، وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف أعراضه وتلقى العلاج في الوقت المناسب وتضمن اللقاء التأكيد على أهمية التحاليل والتشخيص والكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي بسبل الحماية والوقاية والتي تقلل من نسب التعرض للمرض.

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وتأتي الندوة استمرارا للدور الذي تقوم به سيدات جوميا في مساندة المحاربات اللواتي يواجهن هذا المرض اللعين ويتصدين له .

وتعقيبا على هذا اللقاء، أكدت منال يوسف، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بجوميا مصر أن جوميا تعد جزءا من نسيج الوطن وما تقوم به من أنشطة تستهدف به المساهمة في الحد من انتشار المرض من خلال حملات التوعية التي تقوم بها جوميا عبر منصتها الإلكترونية ، مع التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن المرض ورفع الوعي وسبل الوقاية منه، ومن ثمَّ زيادة فرص الشفاء.

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بقلم المال - خاص

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