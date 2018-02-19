جوميا تتعاقد مع فوري لتحصيل مشتريات عملائها

المال ـ خاص: أعلنت شركة جوميا الشركة العاملة بمجال التجارة الإلكترونية عن تعاقدها مع شركة "فوري" الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف التسهيل على عملاء جوميا في تحصيل قيمة مشترواتهم عبر نقاط البيع التابعة لـ"فوري" والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. وبناءً على الشراكة الجديدة بين جوميا وفور

المال ـ خاص:

أعلنت شركة جوميا الشركة العاملة بمجال التجارة الإلكترونية عن تعاقدها مع شركة “فوري” الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف التسهيل على عملاء جوميا في تحصيل قيمة مشترواتهم عبر نقاط البيع التابعة لـ”فوري” والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وبناءً على الشراكة الجديدة بين جوميا وفوري أصبح بإمكان العملاء اختيار وسيلة الدفع الجديدة عن طريق “فوري” لتضاف بذلك إلى وسائل الدفع الأخرى سواء من خلال الدفع عند الاستلام cash on delivery أو الدفع المسبق على الموقع ، أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عند الاستلام وهي الخدمة التي وفرتها جوميا في محافظتي القاهرة والجيزة.

أكد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر : “أن الشراكة الجديدة مع “فوري” جاءت نتيجة المكانة البارزة التى تتمتع بها “فوري” في السوق المصرية كونها شركة رائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني ، علاوة على انتشارها الواسع في كل أنحاء الجمهورية ، وفي اطار تسهيل وابتكار طرق جديدة للدفع تضاف إلى طرق الدفع الموجودة على “جوميا” اختارت “جوميا” الدفع عن طريق “فوري” باعتبارها وسيلة سهلة وآمنة لدفع قيمة المشتريات ، كما أنها متاحة على مدى الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو ما يمكننا لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في مصر ، ففي مرحلة الشراء يختار العميل وسيلة الدفع من خلال “فوري” ، وبعدها يتم إرسال رسالة من “فوري” للعميل بكود خاص يتيح له السداد في إحدى منافذها المنشترة في كل أنحاء الجمهورية خلال 48 ساعة وفي نفس الوقت تقوم جوميا بالتواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) للعميل يتيح له إختيار أقرب منفذ لـ”فوري” عن طريق نظام تحديد المواقع GPS ، وعند سداد العميل لقيمة الطلب بإحدى منافذ “فوري” يتم إرسال رسالة نصية وإيميل من جوميا لتأكيد الطلب والبدء في تنفيذه “.

أضاف صفوت : “أن جوميا تتمتع بثقة عملائها في مصر وهو ما دفعها اليوم للتعاون الاستراتيجي مع “فوري” لتوفير وسائل مبتكرة للسداد تضمن السهولة واليسر للعملاء حيث تحرص “جوميا” على تقديم أفضل الخدمات في السوق “.

من جانبه ، قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري: “إن فوري دائما تتطلع لما هو جديد فى مجال الدفع الإلكتروني، لذلك اخترنا أن نبدأ فى الاعلان عن منتجنا الجديد مع شركة جوميا الرائدة في مجال التجارة الالكترونية ، مشيرا الى ان جوميا هي أكبر منصة للتسويق الإكترونى فى مصر ، لذلك تفخر فوري بالعمل جنبًا إلى جنب مع جوميا وفقا للشراكة الاستراتيجية بين الشركتين ، وتهدف “فوري” إلى ابتكار وسائل دفع جديدة ومختلفة تخدم جميع المتاجر الالكترونية الصغيرة منها والكبيرة وذلك من خلال الدفع النقدي عن طريق 75 ألف نقطة بيع منتشرة في كل أنحاء الجمهورية أو الدفع ببطاقة الائتمان أو حتى الدفع عند توصيل الطلب ، وتعد شراكتنا مع جوميا هى أول خطواتنا لدعم صناعة التسوق الإلكتروني فى مصر والمنطقة.”