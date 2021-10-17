اتصالات وتكنولوجيا

جوميا تبدأ إتاحة خدماتها فى العاصمة الإدارية

أكدت أن توفير خدمات جوميا في المراحل الأولى للمشروع ربما يكون بديلا عن عدم وجود الكثير من المحال التجارية
المال - خاص 12:44 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 12:44 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أعلنت جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية بدء توصيل خدماتها للعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح جوميا من أوائل منصات التجارة الإلكترونية التي تعمل في العاصمة الجديدة وتقدم خدماتها هناك والتي تصل مساحتها لأكثر من 170 ألف فدان.

وتستهدف جوميا من وراء توصيل الخدمات إلى العاصمة الجديدة إلى التأكيد على دورها الاستراتيجي واللوجيستي في توصيل خدماتها ومنتجاتها إلى أي مكان في جمهورية مصر العربية، حيث يعكس هذا التواجد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها جوميا لدى عملائها في إطار جهودها المبذولة لتلبية متطلبات ورغبات العملاء باعتبار العاصمة الجديدة جزء هام يجب توفير كل الخدمات فيه.

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ونجحت جوميا من خلال منصة JumiaPay في تعزيز نظرة العملاء نحو مفهوم الشمول المالي والدفع الإلكتروني وتمكن العملاء من استخدامها بطريقة سهلة وآمنة للدفع عبر الإنترنت وتوصيل المنتجات والسلع في أسرع وقت ممكن. 

وتعقيبا على هذه الخطوة، أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر أن الشركة حرصت على أن تكون من أوائل الشركات المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة لتوصيل خدماتها ومنتجاتها للعملاء المقيمين في العاصمة سواء كانوا سكان أو موظفين، مشيرا أن مشروع العاصمة الإدارية يعكس صورة حديثة لمصر المعاصرة والشكل الحضاري لمدن الجيل الرابع لذلك قررت جوميا تقديم خدماتها في العاصمة والتوسع فيها.

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أضاف أن توفير خدمات جوميا في المراحل الأولى للمشروع ربما يكون بديلا عن عدم وجود الكثير من المحال التجارية إذ تعتبر جوميا هي همزة الوصل بين العملاء وبين هذه المحلات والعلامات التجارية المشهورة سواء المحلية أو العالمية خاصة وأن جوميا لديها الكثير من شركاء الأعمال من الشركات الذين يعملون على تلبية رغبات عملائهم ويحرصون على تقديم خدماتهم في اي وقت واي زمان.

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بقلم المال - خاص

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