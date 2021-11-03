«جوميا باي» تتيح قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصتها قريبا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جوميا اليوم للإعلان عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء خلال الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر الجاري

كشف توفيق محمود ، رئيس منصة المدفوع الإلكترونية جوميا باى التابعة لشركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، أن الشركة بصدد إطلاق خدمة على المنصة لتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض بنكية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جوميا اليوم للإعلان عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء خلال الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقال محمود، إن مصر سوق واعدة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية ، لافتا إلى أن 65% من المعاملات المالية مازالت تتم نقدا ومن 30 إلى 35% إلكترونيا ، مبينا أن عدد البنوك التى تقدم حاليا خدمات التقسيط على منصة جوميا باى يصل إلى 11 بنكا.