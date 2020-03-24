«جوميا» : الدفع الإلكتروني يحد من انتشار «كورونا»

أكدت جوميا منصة التجارة الإلكترونية في مصر وإفريقيا دعمها لقرارات الحكومة المصرية التي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء الخاصة بضرورة الانتقال لخدمات التحول الرقمي والتعامل الإلكتروني.

وأشادت جوميا بالقرارات الجديدة للحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدة أن التحول الرقمي والاتجاه نحو منظومة الدفع والشراء الإلكترونية تؤثر إيجابا على عدم انتشار الفيروس بأي صورة من الصور خاصة من خلال التعامل النقدي مع الأموال أو التواجد بالمحال.

وقد أصدرت جوميا مؤخراً عدة إجراءات لدعم الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد: إمكانية طلب المنتجات عبر الإنترنت لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، من خلال تقديم التوصيل بدون احتكاك والقضاء على التلامس الجسدي ما يعمل على تقليل انتشار العدوى من شخص لآخر.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، قالت الشركة إنها تسعى للحفاظ على أسعار المنتجات الأساسية مثل الأطعمة والمواد المطهرة والمعقمة بأسعار معقولة على منصتها الإلكترونية عن طريق الشراكة مع آلاف البائعين مثل شركة ريكيت بينكيزر والعديد من الشركات الأخرى.

وأعلنت أيضًا عن التزامها بتقديم خدمات شبكة جوميا اللوجستية للمساعدة في توزيع النشرات الصحية والمنتجات الرئيسية، إضافة إلى ذلك توفر جوميا خدمات التوصيل الآمن للمستهلكين في كل مكان ، يشمل المناطق النائية والريفية، ويعتبر هذا من الأمور المهمة بشكل خاص لكبار السن والمرضى في المنازل.

لقد عرضنا أيضًا تقديم خصومات خاصة لجميع المدفوعات التي تتم عبر JumiaPay في كل البلاد التي تعمل فيها خاصية JumiaPay لترويج المعاملات غير النقدية، وذلك لدعم جهود الحكومات في تقليل مخاطر نقل العدوى عن طريق لمس النقود.

كما قمنا من جانبنا بتوفير منصتنا لخدمات المدفوعات الإلكترونية Jumia One Egypt لشحن رصيد التليفون المحمول ودفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والانترنت والتليفون الارضي وكل الخدمات المختلفة عن طريق الدفع الالكتروني من خلال كروت الائتمان وكروت الخصم.

إضافة إلى التزامنا بأعلى المعايير الصحية الممكنة فقد قمنا بتغييرات إضافية على العمليات اليومية وخدمات التوصيل لضمان الأمن الصحي. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فحص درجة حرارة الموظفين، تطهير المرافق والأسطح، استخدام الأقنعة والقفازات أثناء التعامل مع الطلبات وتسليمها.