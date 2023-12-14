جوميا: الإناث الأكثر طلبًا في تخفيضات البلاك فرايدي.. والمنتجات المحلية الأعلى رواجًا

أعلنت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية عن ختام حملة التخفيضات “البلاك فرايدي” والتي شهدت نموا ملحوظا حيث تفاعل العملاء مع ارتفاع مستويات الشراء خلال هذه الفترة.

وكشفت الحملة عن تفوق الذكور بنسبة 58% من إجمالي المبيعات التي تحققت خلال موسم التخفيضات خلال الفترة من 3-30 نوفمبر 2023 بينما تصدرت الإناث عدد الطلبات بنسبة 55%.

وكانت الأجهزة المنزلية، الأزياء، الموبايلات، والأجهزة الإلكترونية الأعلى شراءً وشهدت المنتجات المصرية الصنع نموًا كبيرًا وشكلت 46% من إجمالي الطلبات.

وقد تم تسجيل طلب واحد استثنائي يتضمن 205 منتج ويُعتبر رقمًا قياسيًا جديدًا تحقق خلال موسم التخفيضات وشكل سكان القاهرة الكبرى النسبة الأكبر وفقا للتوزيع الجغرافي بنسبة قدرها 62% تليها الإسكندرية بنسبة 7% بينما شكلت باقي المحافظات زيادة في النسبة مقارنة بالأعوام الماضية لتصل الى 31%.

وتمت 62% من عمليات الشراء عبر الدفع عند الاستلام في حين تم دفع 38% المتبقية بنظام الدفع المسبق وأيضا التقسيط وقد تسليم 85% من طلبات جوميا اكسبريس في اليوم التالي للطلب في كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية واستغرق اسرع طلب تم توصيله 17 ساعة فقط.