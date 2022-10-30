جوميا : إتاحة السلع الأساسية في تخفيضات البلاك فرايداي بأسعار ما قبل مارس الماضي

قال هشام الجابري رئيس القطاع التجاري في شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية ، إن شركته تتعهد بإتاحة جميع السلع الأساسية خلال تخفيضات عروض الجمعة السوداء العام الحالي دون أي تغيير بأسعار في متناول جميع المستهلكين.

وأوضح الجابري أن قائمة هذه السلع تتضمن الأرز والسكر والزيت والمكرونة وسيتم بيعها بنفس أسعار ما قبل مارس الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي خلال الفترة من 4 إلي 30 نوفمبر المقبل.

وأكد أن شركته تستهدف التوسع في نشاط مستلزمات البقالة عبر توصيلها في غضون 30 دقيقة للعملاء وبدأت هذه الخدمة في 7 مناطق بالقاهرة منها مدينة نصر والهرم و6 أكتوبر ، لافتا إلى أن حملة البلاك فرايداي في 2022 ستتم بمشاركة 9 آلاف عارض.

ولفت إلي أن جوميا ستتيح خلال تخفيضات الجمعة السوداء خصومات تصل إلي 30% علي أجهزة الإلكترونيات و40% علي منتجات السوبر ماركت و60% على منتجات الجمال والعطور ، و75% على الأزياء الرجالي ، مع طرح أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع العملاء.