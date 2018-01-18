جوما تواجه مسئولي الزمالك.. وتتوعد بالرد في بيان صحفي

علي المصريكشفت شركة جوما اﻹسبانية، المسئولة تن توريد الملابس لفرق الدرجة اﻷولى بنادي الزمالك، أكاذيب مسئولي مجلس إدارة القلعة البيضاء، الذين أعلنوا فسخ تعاقدهم مع الشركة أمس اﻷربعاء، بحجة عدم الالتزام بمواعيدها.وقررت الشركة اﻹسبانية إصدار بيان توضيحي يؤكد تسلم نادي الزمالك لملابس الموسم الجديد،



علي المصري

كشفت شركة جوما اﻹسبانية، المسئولة تن توريد الملابس لفرق الدرجة اﻷولى بنادي الزمالك، أكاذيب مسئولي مجلس إدارة القلعة البيضاء، الذين أعلنوا فسخ تعاقدهم مع الشركة أمس اﻷربعاء، بحجة عدم الالتزام بمواعيدها.

وقررت الشركة اﻹسبانية إصدار بيان توضيحي يؤكد تسلم نادي الزمالك لملابس الموسم الجديد، التي تم ااتفاق عليها في شهر مارس من العام الماضي، بعدما كشفت مساء أمس عن صور للزي الجديد.

وفسخ الزمالك تعاقده مع شركة “جوما” بشكل رسمي، ورفض الاستمرار في الشراكة معها، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق بين الناديين، وتوفير عدد من البنود الخاصة بالتعاقد.

وقامت الشركة بالكشف عن التصميم الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، وكان من المنتظر أن يرسل إلى النادي قبل فسخ العقد مؤخرا.

وكان إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أكد وجود 4 شركات عالمية تتنافس على التعاقد مع النادي لتوريد ملابس للفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن النادي سيتعاقد مع الشركة الأفضل وأنه تم تكليف شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، للتفاوض مع الشركات الأربع العالمية، وإبلاغ الإدارة بجميع التفاصيل.