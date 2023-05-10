جومانا مراد: كنت أعمل في رمضان 40 ساعة.. وأحب جمال سليمان

استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة أون الفنانة جومانا مراد، بعد نجاح دوريها اللذين قدمتهما في شهر رمضان الماضي بمسلسلي “عملة نادرة” و”بابا المجال”.

وكشفت جومانا مراد العديد من كواليس المسلسلين وقت تصويرهما فقالت: “بكيت لما قرأت الورق الخاص بمسلسل عملة نادرة، وشخصية دميانة صعبت عليا”، مضيفة أنها لأول مرة في حياتها تقدم عملين دراميين في شهر رمضان المبارك، متابعة: العملان كانا مختلفين في الشكل تماما.

وأشارت إلى أنها تحب الفنان جمال سليمان متابعة: “هو ممثل عظيم جدا، ونجحت مع جمال سليمان في مسلسل الخيط الأبيض وده أهم سبب لقدومي لمصر وقتها”.

وأضافت: “المصريون روحهم حلوة ومميزة لو مأخذتش من روحهم مش هاعرف أتكلم زيهم، وإيقاعهم سريع في الحياة والكلام، وكنت بقعد بالأربعين ساعة صاحية في رمضان أشتغل وربنا لا يضيع تعب حد”.