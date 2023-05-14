جومانا مراد تكشف أسرار ظهورها بدون مكياج في «عملة نادرة»

قدمت النجمة جومانا مراد شخصية مختلفة أشاد بها النقاد و الجمهور فى مسلسل ” دميانة ” ولاقى نجاحا كبيرا ، وقالت في تصريحات صحفية أن ظهورها بدون مكياج تماما مما لفت النظر بسبب أن ملامح وصفات الشخصية كانت تحتاج لظهورها بدون أي مكياج تماما .

وأضافت جومانا مراد أنها دائما مع أي شخصية تقدمها تجلس مع المخرج وتتحدث معه عن شكلها وظهورها في أفضل حالاتها، وتتعامل مع هذا الأمر دون النظر لوجود مكياج للشخصية أم لا.

مسلسل عملة نادرة شارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب جومانا مراد منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا ومحمد فهيم وأحمد فهيم ومريم الخشت وفريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل .