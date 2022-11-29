جومانا مراد تبدأ تصوير مشاهدها في «بابا المجال» استعدادًا للعرض الرمضاني

تبدأ الفنانة السورية جومانا مراد تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل “بابا المجال” الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان في منتصف ديسمبر المقبل، استعدادا للعرض الرمضاني الأول عام 2023 .

وتعود جومانا مراد بهذا العمل للدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضي عن الشاشة الصغيرة، ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس وباسم سمرة ورياض الخولي وتأليف ورشة كتابة واخراج أحمد خالد موسى وإنتاج الباتروس للمنتج كامل أبوعلي.

تبدأ الفنانة جومانا مراد تصوير أول مشاهدها في مسلسل “بابا المجال” مع مصطفى شعبان منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تلتحق بأسرة العمل التي تبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2023، لتعود جومانا إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها عن الموسم الماضى.

من ناحية أخرى تشارك جومانا مراد كضيف شرف في الفيلم السينمائي الجديد ” يوم 13 ” الذي سيعرض في موسم رأس السنة الأيام القادمة ، وتقوم أيضا ببطولة فيلم عالزيرو مع النجم محمد رمضان، وسيتم عرضه العام القادم وتعود به للسينما المصرية بعد آخر فيلم شاركت فيه منذ 9 سنوات تقريبا “الحفلة” مع النجم أحمد عز اخراج أحمد علاء.

كما تصور جومانا مراد أول مشاهدها فى فيلم “ع الزيرو” مع النجم محمد رمضان، بعد شهر رمضان المقبل، حيث أن تصوير الفيلم متوقف حالياً لانشغال أبطله بمسلسلاتهم الرمضانية، وتعود جومانا مراد إلى السينما بعد غياب 9 سنوات كاملة وتحديداً بعد تقديمها فيلم “الحفلة” مع أحمد عز عام 2013، فيما تشارك كضيفة شرف فى فيلم “يوم 13” المقرر عرضه في موسم رأس السنة.