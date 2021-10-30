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جولف مدينتي يحصد جائزة World Golf Awards كأفضل ملعب في مصر لعام 2021

تسلم الجائزة محمد عطالله ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى في دولة الإمارت العربية المتحدة
أحمد صبحي 2:52 م, السبت, 30 أكتوبر 21 2:52 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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فاز نادي جولف مدينتي،  التابع لمجموعة طلعت مصطفى، بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 حسب تصنيف World Golf Awards.

وأقامت World  Golf Awards احتفالها هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية، وحضره رواد وشخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم.

وتسلم جائزة أفضل نادي جولف في مصر محمد عطالله، ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى.

وأعلنت World  Golf Awards أن فوز نادي جولف مدينتي جاء بعد منافسة كبيرة مع 12 ملعبا للجولف داخل مصر، حيث تم البحث لمدة عام عن العلامات التجارية المفضلة لسياحة الجولف والضيافة في العالم.

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وتم التصويت من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور .

وتم إطلاق World Golf Awards في عام ٢٠١٤ وتهدف إلى الاحتفال ومكافأة التميز والابداع في سياحة الجولف والملاعب ذات المستوى العالمي، والارتقاء بصناعة سياحة الجولف من خلال مكافأة المنظمات الرائدة في هذا المجال.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، وتخصص هذه الشركة خبير أجنبي للحفاظ على مستوى الخضرة بالملعب ليضاهي أفضل الملاعب العالمية.

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وصمم نادي جولف مدينتي، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة.

وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم 18 حفرة .

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وتعد World Golf Awards أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وتقوم كل عام بالبحث عن أفضل العلامات التجارية لسياحة الجولف والضيافة على مستوى العالم، وتهدف إلى الارتقاء بصناعة سياحة الجولف من خلال تكريم أفضل الأندية في هذا المجال.

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بقلم أحمد صبحي

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