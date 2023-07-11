«جولد كب» تتفق مع «كوكي» على توريد 200 طن دواجن مبردة

تعتزم شركة «جولد كب» لمجازر الدواجن توريد حوالى 200 طن إلى شركة «كوكي» مطلع أغسطس المقبل بقيمة 30 مليون جنيه للتوسع فى عملية التوريدات والمبيعات.

يذكر أن الشركة تعمل فى صناعة الدواجن فى السوق المحلية منذ 30 عاما، وتستهدف أكبر المحافظات من حيث السكان واستهلاك الطيور وهى: « القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمناطق الساحلية».

قال أحمد السنبلاوى رئيس مجلس إدارة شركة جولد كب إن الشركة ستقوم بذبح الدواجن وتقسيمها إلى عدة أجزاء وفق طلبيات شركة «كوكى»، لافتا إلى أن سعر التوريد يرتبط بالأسعار المتاحة فى الأسواق.

ولفت «السنبلاوي» فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه سيتم توريد الكمية على مدار عام كامل على أن يتم تسليم الشركة 15 طنا من الدواجن المبردة شهريا.

وقال السنبلاوى إن شركته انتهت من توريد حوالى 150 طنا للمحال التجارية والمولات منذ بداية العام الجارى حتى الآن، حيث تستهدف الشركة مضاعفة إنتاجها من الدواجن العام الجارى إلى 300 طن مقابل 200 العام الماضى بهدف التوسع فى عملية البيع والتواجد بقوة فى السوق المحلية بالإضافة إلى تغطيته بالمنتجات المطلوبة.

وأكد أن المعروض من الدواجن منخفض فى الأسواق خلال فترة ما قبل عيد الأضحى حتى الآن بنسبة حوالى %30 نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الخام وعدم توافرها بكميات كبيرة للمربين مما ترتب عليه زيادة أسعار الدواجن فى السوق المحلية بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 لافتا إلى أن عملية الإقبال على شراء منتجات الدواجن بكافة أنواعها بلغت نسبتها حوالى %50.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة أعداد الوكلاء لزيادة مبيعاتها والتوسع فى عملية الإنتاج خاصة بعد التطوير الأخير الذى أجرته الشركة لخطوط الإنتاج، لافتا إلى أنه تم استيراد خط بداية العام الجارى بطاقة 3 آلاف طائر لزيادة الإنتاج اليومى للشركة.

أكد أن حجم المبيعات لم يعد مؤشرا إيجابيا للأرباح الفترة الحالية نتيجة زيادة الخامات المستخدمة فى تربية الدواجن.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن ليست مرتبطة بالمستهلك بشكل أساسى لكنها مرتبطة بالمصانع الغذائية التى تستخدمها كخامات فى الصناعة وتمثل %70 والمستهلك يمثل %30 لافتا إلى أنه فى حالة رفع أسعار تلك المنتجات ينخفض الطلب عليها ويتسبب فى ركود المنتجات بالأسواق والمطاعم.

يشار إلى أن حجم استهلاك المصريين من الدواجن يصل إلى 180 ألف طن شهريا،فى حين تصل احتياجات السوق إلى نحو مليون طن من الذرة الصفراء، ونحو 500 ألف طن من فول الصويا لتحقيق وفرة فى الإنتاج.

وتمتلك مصر 14 سلالة دواجن أبرزها: «الفيوم والدندراوى والجميزة.

وهناك سلالة جديدة رقم 15 التى يتم إنتاجها فى محطة الجميزة الشهيرة.