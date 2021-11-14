«جولدن هاوس» تطلق «ريو كومبليكس» القاهرة الجديدة باستثمارات 600 مليون جنيه

أعلنت شركة جولدن هاوس للاستثمار العقاري اطلاق مشروعها “ريو كومبليكس” بمدينة بالقاهرة الجديدة بنشاط ادارى تجارى طبى باستثمارات قيمتها 600 مليون جنيه .

قال هادي شندي رئيس مجلس إدارة الشركة ان المشروع يقام على مساحة 1600 متر مربع ،ويضم نحو 4600 متر مساحة بيعية باجمالى 108 وحدة متنوعة في موقع مميز بمدينه القاهرة الجديدة .

أوضح ان مدينه القاهرة الجديدة تشهد طلبا متزايدا على المشروعات بأنشطة خدمية لما تضمنه من عائد استثمارى كبير في ظل ارتفاع معدل الاشغال بالمدينة ونقص المعروض من المشروعات التجارية والإدارية والطبية .

الجدول الزمني

أضاف ان مشروع “ريو كومبليكس” يضم 108 وحدة بمساحات متنوعة تلبى متطلبات الأنشطة المختلفة وتبدا من 31 مترا مربعا ،وينفذ على مرحلة واحدة

و بدات الشركة الانشاءات ضمن خطتها للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى ويتم افتتاحة منتصف 2023 .

أشار الى ان الشركة تطرح المشروع بعدد من أنظمة السداد تلبى احتياجات عملائها بمقدم يبدأ من زيرو مقدم وحتى 30% من قيمة الوحدة ، ومدد سداد حتى 7 سنوات بدون فوائد .

واكد ان الوقت الراهن الأفضل للشراء في ظل توقعات بارتفاعات في اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة على خلفية الموجة التضخمية العالمية والتي طالت مواد البناء وبالتالى رفعت تكلفة التنفيذ للمشروعات .

مشروع قائم بالعاصمة الإدارية الجديدة

واطلقت الشركة مؤخرا المرحلة الثالثة من مشروعها روزس بالعاصمة الإدارية ،عقب الانتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع خلال وقت قياسى وهو مشروع سكنى يقع على مساحة 22 فدان، بمنطقة مميزة في الحي السكني R8 .

ويتميز المشروع بوجود مساحات خضراء وبحيرات صناعية ونادي اجتماعي ومنطقة مطاعم حيث تبلغ النسبة البنائية بالمشروع 20% فقط والباقي مخصص للمناطق الخضراء والبحيرات الصناعية.