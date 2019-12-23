«جولدن كوست» تدعو لجمعية عمومية لتفعيل آلية التصويت التراكمي

وافق مجلس إدارة شركة جولدن كوست للاستثمار السياحي، على تفويض المهندس طارق نديم رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، والذي يتضمن إضافة التصويت في انتخاب أعضاء المجلس.

«جولدن كوست» الدعوة التزاما بقراري الهيئة العامة للرقابة المالية

وقال المحاسب علي نصحي البسنديلي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الدعوة التزاماً بقراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 154 و155 لسنة 2018.

ويتضمنان القراران وجوب قيام الشركات المقيدة في أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعديل نظمها الأساسية.

ويوجهان بالنص على آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الإدارة.

الرقابة المالية منحت مهلة لإتمام توفيق الأوضاع حتى نهاية العام

يذكر أن الرقابة المالية أصدرت كتاب دوريا رقم 4 لسنة 2019 بمد المهلة الممنوحة لإتمام ذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأظهرت القوائم المالية لجولدن كوست للاستثمار السياحي خلال فترة 9 أشهر من 2019، نمو إيرادات نشاط الشركة إلى 40.3 مليون جنيه.

وجاء ذلك مقابل إيرادات بلغت 30.28 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2018.