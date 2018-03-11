جولدن تكس للأصواف: مبيعات 2017 بلغت 171 مليون جنيه

جولدن تكس للأصواف: زيادة قيمة الصادارت سبب ارتفاع اجمالى المبيعاترجب عزالدينقالت شركة جولدن تكس للأصواف إن مبيعاتها من الأقمشة ارتفع إلى 171 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 140 مليون جنيه خلال 2016.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذا الارتفاع فى مبيعات الأقمشة يعود إلى زيادة

جولدن تكس للأصواف: زيادة قيمة الصادارت سبب ارتفاع اجمالى المبيعات

رجب عزالدين

قالت شركة جولدن تكس للأصواف إن مبيعاتها من الأقمشة ارتفع إلى 171 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 140 مليون جنيه خلال 2016.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذا الارتفاع فى مبيعات الأقمشة يعود إلى زيادة قيمة الصادرات المقومة بالجنيه المصرى بعد التقييم إضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع للعملاء فى السوق المحلى مقارنة بالسنة السابقة.

وبلغت مبيعات تصدير الأقشمة للخارج 91 مليون جنيه بما يمثل 40.5% من اجمالى المبيعات مقارنة بنحو 60.3 مليون جنيه تمثل 34.3% من اجمالى مبيعات 2016.

كما بلغت مبيعات السوق المحلى 79.5 مليون جنيه تمثل 35.2 % من اجمالى المبيعات مقارنة بنحو 79.2 مليون جنيه تمثل 45% من اجمالى المبيعات خلال السنة السابقة.

وارتفع اجمالى مبيعات الشركة نسبة 28% خلال 2017 لتسجل 226 مليون جنيه مقارنة بنحو 176 مليون جنيه فى 2016.