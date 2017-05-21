جولدن تكس للأصواف تعلن توزيعًا نقديًا على قسطين

رجب عزالدينأعلنت "جولدن تكس" للأصواف، عن توزيع نقدى بقيمة 50 قرشًا للسهم الواحد، يتم توزيعه على قسطين.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "القسط الأول قيمته 0.25 جنيه للسهم، ويتم صرفه اعتبارًا من 8 يونيو، والقسط الثانى قيمته 0.25 جنيه مصرى للسهم، ويتم صرفه اعتبارًا من 31 أغسطس".

رجب عزالدين

أعلنت “جولدن تكس” للأصواف، عن توزيع نقدى بقيمة 50 قرشًا للسهم الواحد، يتم توزيعه على قسطين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “القسط الأول قيمته 0.25 جنيه للسهم، ويتم صرفه اعتبارًا من 8 يونيو، والقسط الثانى قيمته 0.25 جنيه مصرى للسهم، ويتم صرفه اعتبارًا من 31 أغسطس”.

ومن المقرر انتقال الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 5 يونيو.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري 6.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.1 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 142.8 مليون جنيه موزعاً على 14.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للواحد.