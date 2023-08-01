«جولدن تاون» تطرح مشروع «Dinero Tower» العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه

طرحت شركة “جولدن تاون” للتطوير العقاري مشروعها الثالث “Dinero Tower” بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد نجاح مشروعاتها السابقة بالعاصمة وهي “The Fort Business Complex” و”Cascada Business Complex” .

قال رأفت ماهر رئيس مجلس إدارة شركة “جولدن تاون” للتطوير العقاري تعتزم ضخ ما يقارب الـ 3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة بمستهدف مبيعات لا تقل عن 5 مليارات جنيه.

وتمتلك محفظة أراضي أخري في أماكن مختلفة منها الساحل الشمالي بالقرب من العالمين وستطرح في خلال الشهور القادمة مشروعات اخرى سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

تمويل ذاتي

وأشار ماهر فى بيان إلى أن الشركة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على حجم السيولة والأصول المالية لديها ولا تطرح أي مشروع أو تعلن عنه إلا بعد توفير الغطاء المالي لأغلب مراحله.

وأوضح “ماهر” أن مشروع “Dinero Tower” هو تجاري إداري فندقي على مساحة 5017 مترا مكونا من أرضي و14 دورا، يوجد بالمبنى ثلاث جراجات، دور أرضي وأربع أدوار وحدات تجارية، ومن الخامس حتى الدور العاشر وحدات إدارية، ومن الدور الحادي عشر الى الدور الثالث عشر وحدات فندقية، ثم الدور الرابع عشر والأخير خدمات فندقية.

مكونات المشروع

وتابع أن الشركة تعتزم طرح المشروع على أربع مراحل بناء على الدراسة العامة لسوق العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم الوحدات بنهاية عام 2026 م طبقا للجدول الزمني المقرر من جهاز العاصمة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة اهتمت في المقام الأول باختيار الكوادر أصحاب الخبرات لتنفيذ مشروع “Dinero Tower”، وبناءً على ذلك تم التعاقد مع الاستشاري الهندسي “FRS” كما تم التعاقد مع شركة “MRB” للإدارة والتشغيل.

شركاء النجاح

وقال “رأفت ماهر” إن من أهم ما يميز المشروع هو موقعه حيث أنه يقع في أول مدخل منطقة “الداون تاون” من المحور الغربي أمام فندق الماسة ومنطقة التنزه والتسوق وأمام الحي المالي والبنك المركزي وبالقرب من الحي الحكومي، بالإضافة الى التصميم الهندسي المميز، وأيضا انه مطابق للمواصفات العالمية وحاصل على شهادة ال LEED وشهادة ال 41001 ISO .

أنظمة السداد

وأوضح “ماهر” أن الشركة اهتمت عند دراسة وطرح الوحدات للبيع بالتسعير مراعية أن يكون سعر المتر عادل وأيضا تقديم أنظمة سداد وتسهيلات تناسب جميع العملاء، حيث يوجد الكثير من أنظمة السداد وخصومات تبدأ من 10% من السعر الأصلي ومقدم 10% وتقسيط الباقي على 10 سنوات أقساط متساوية

وهناك نظام العائد 120% من السعر الأصلي ومقدم 20% وسداد الباقي على 6 سنوات

ونظام أخر عبارة عن 40% مقدم من السعر الأًصلي وأول قسط عند الاستلام لمدة 3 سنوات مع فائدة 60 % علي المقدم علي 3 سنوات، ويوجد خصم خاص للكاش وهو 35% للوحدات الإدارية والفندقية، و38% للوحدات التجارية.

منطقة الدوان تاون

وأوضح ان منطقة الداون تاون بما يحيط بها من معالم رئيسية واساسية للعاصمة الجديدة مثل الحي الحكومي، الحي المالي، منطقة البنوك والبنك المركزي، مسجد مصر (أكبر دار إسلامي) وسوق الذهب وغيرهم من المعالم التي من صعب ان تتكرر في مكان آخر.