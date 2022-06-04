«جولدن تاون» العقارية تستهدف استثمار 2 مليار جنيه في العام الحالي

كشفت شركة GOLDEN TOWN للتطوير العقارى عن خطتها التوسعية للعام الحالي 2022، والتى تستهدف خلالها ضخ 2 مليار جنيه كاستثمارات فى مجموعة متنوعة ومتميزة من المشروعات. وقال المهندس رأفت ماهر، رئيس مجلس إدارة جولدن تاون، إن الشركة تستهدف من خلال الخطة التوسعية تنفيذ سلسلة من المشروعات متعددة الاستخدام (mixed use) بالعاصمة الإدارية الجديدة ما بين إدارى- تجارى- فندقى- طبى بأفضل مواقع الداون تاون، بالإضافة للتوجه للاستثمار بالساحل الشمالى ضمن بنود الخطة التوسعية.

وتابع: الشركة تمتلك محفظة استثمارية تُقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه لعدد من المشروعات التى تم تنفيذها بالسوق العقارى المصرى والتى لقيت خلالها قبولًا كبيرًا وحازت ثقة فئة عريضة من المجتمع، ونجحت الشركة من خلالها فى تكوين قاعدة كبيرة من العملاء.

ماهر : نستهدف سلسلة متنوعة وفريدة من المشروعات ولا سيما بالعاصمة الإدارية

واستكمالًا لمسيرة جولدن تاون الناجحة، تدرس الشركة عدة مشروعات بمناطق مختلفة؛ أهمها على الإطلاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمواكبة خطة التنمية للدولة وتحركاتها الاستثمارية والمساهمة فى تنفيذ جزء من مشروعاتها.

كما تخطط جولدن تاون للتوجه للاستثمار بالساحل الشمالى باعتباره من المدن الساحلية عالية الطلب والتى نالت مؤخرًا اهتمام الدولة.

خبرات تراكمية

جدير بالذكر أن شركة جولدن تاون (GOLDEN TOWN) شركة لها خبرات بالسوق العقارى ولها سابقة أعمال تتجاوز 30 عامًا فى مجال العقارات والتشطيبات داخل مصر وخارجها، نفذت خلالها محفظة كبيرة من المشروعات بالمواصفات المعتمَدة طبقًا للكود المصرى الحديث والمواصفات الهندسية والقياسية على أعلى مستوى من الدقة، وذلك من خلال شركاء النجاح، سواء الاستشارى الهندسي الدكتور ياسر البلتاجى أو شركة (MRB) من أفضل شركات الإدارة وتشغيل المولات والمراكز.