«جولدن بيراميدز» تقاضي «تنمية التجارة الداخلية» لوقف الحجز على علامتها

مصادر قانونية مقربة من جولدن بيراميدز أكدت أنه لم يتم فعلياً تنفيذ أى عمليات حجز

أقام الممثل القانونى لحملة سندات شركة جولدن بيراميدز بلازا دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، ضد إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، اعتراضاً على الحجز على العلامة التجارية لصالح تحالف استثمارى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت منذ شهر تقريباً بالحجز على العلامة التجارية لـ جولدن بيراميدز ، التى تمتلك سلسة فنادق ومولات سيتى ستارز، لصالح تحالف شركتى أوراسكوم كونستراكشون واتحاد المقاولين العالمية، بعد خلاف بينهما منظور قضائياً منذ عام 2006.

وقالت مصادر قانونية مقربة من جولدن بيراميدز إنه لم يتم فعلياً تنفيذ أى عمليات حجز بعدما أقام حملة السندات دعوى قضائية للطعن على صحة القرار، خاصة أن القانون ينظم إجراءات معينة للحجز على العلامات التجارية، وهو ما لم يتبع- وفقاً لوصفها- فى حالة جولدن بيراميدز.

وأعلنت الأخيرة فى بيان للبورصة مؤخراً أن الممثل القانونى لجماعة حملة السندات التى طرحتها الشركة سابقًا أقام دعوى قضائية للمنازعة فى صحة إجراءات هذا الحجز وعدم الاعتداد به.

وأوضحت المصادر لـ «المال» أن العلامة التجارية للشركة ومنها سيتى ستارز مرهونة حالياً لجماعة حملة سندات جولدن بيراميدز، بما دفعهم لإقامة الدعوى ضد هيئة العلامات، لتضررهم من قرار الحجز، وإهدار حقوقهم المالية.

وأكدت أن المحكمة حددت جلسة 8 مارس المقبل لنظر القضية، إلى جانب قضية أخرى مقامة للطعن على الحكم الأساسى ضد جولدن.

وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى عام 2000، حين تعاقدت جولدن بيراميدز مع «أوراسكوم» واتحاد المقاولين لإجراء توسعات بمشروع مول سيتى ستارز، ولكن حدثت خلافات لجأ بعدها التحالف لرفع دعوة تحكيمية انتهت فى 2006 بصدور حكم بأحقيته فى مستحقات مالية.

ونص الحكم بإلزام جولدن بيراميدز بسداد 248 مليون جنيه، و %5 فوائد منذ تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، بالإضافة إلى 31 مليون دولار، و %5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، فضلاً عن مبالغ أخرى بالعملة المحلية والدولار قدرتها مصادر بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الحجز صادر فقط على العلامة التجارية المملوكة لجولدن بيراميدز، دون أى مساس بالمبانى والأصول العقارية للمجموعة فى مصر، موضحة أن أسوأ سيناريو يتمثل فى عقد جلسة علنية لبيع العلامة التجارية، مع احتمالية منافسة جولدن فى الجلسة للشراء.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاوضات قائمة للتوصل إلى حل مرضى لجميع الأطراف، يعتمد فى الأساس على سداد قيمة مالية قريبة من أصل المبالغ محل النزاع.

وكانت مصادر قريبة من تحالف أوراسكوم والمقاولين قد أكدت لـ«المال» فى وقت سابق عدم وجود مساع ودية بين الطرفين لحل الأزمة بعدما عرضت جولدن فى السابق 200 مليون جنيه للتسوية مع التحالف، وتم رفض العرض لأن قيمته لا تتناسب مع حجم المستحقات.

وأكدت المصادر المقربة من جولدن بيراميدز أن الحجز على العلامة التجارية لا يمثل خطورة كبيرة على استثمارات بيراميدز فى مصر، خاصة أنها قد تتجه فى أى مرحلة لتغييرها وإطلاق براند جديد، إلى جانب أنها تؤجر جميع المساحات الإدارية بالمول والمبانى، كما أن الشركة مستمرة فى عملها بشكل طبيعى حالياً.

وكان تحالف أوراسكوم واتحاد المقاولين كشف سابقاً عن سعيه لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتنفيذ الحجز على العلامات التجارية لجولدن بيراميدز، خاصة أن الحكم بات ونهائى، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى تتضمن تعقب أرصدة الشركة فى البنوك والسعى لمنعها من التصرف فيها، فضلاً عن بيع الأصول فى مزاد علنى مع الحفاط على حقوق العاملين.