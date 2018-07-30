جولدن بيراميدز تفتتح فندق فيرمونت شرم الشيخ بنهاية العام

شريف عمر:علمت "المال" أن شركة جولدن بيراميدز بلازا، تستعد لافتتاح فندق فيرمونت التابع لها فى مدينة شرم الشيخ خلال الربع الأخير من العام الحالى.وكانت الشركة قد اتفقت على إنشاء الفندق فى مارس 2015 إبان انعقاد المؤتمر الاقتصادى الشهير لدعم مصر، من خلال عقود وقعتها مجموعة سيتى ستارز العقارية مع فير



شريف عمر:

علمت “المال” أن شركة جولدن بيراميدز بلازا، تستعد لافتتاح فندق فيرمونت التابع لها فى مدينة شرم الشيخ خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وكانت الشركة قد اتفقت على إنشاء الفندق فى مارس 2015 إبان انعقاد المؤتمر الاقتصادى الشهير لدعم مصر، من خلال عقود وقعتها مجموعة سيتى ستارز العقارية مع فيرمونت رافلز الدولية للفنادق، لإدارة 5 مشروعات سياحية، وشقق سكنية، يصل إجمالى عددها إلى 2750 وحدة.

وكان حسن شربتلى، نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركة جولدن بيراميدز بلازا، قد قال سابقاً إن الفندق يتكون من 415 غرفة، فيما وصل إجمالى استثمارات المجموعة بشرم الشيخ فى مارس 2015 إلى 270 مليون دولار، ومتوقع أن تصل حتى الانتهاء من المرحلة الأولى إلى 500 مليون دولار، ترتفع إلى مليار بانتهاء المرحلتين الأولى والثانية.

وأصدرت جولدن بيراميدز، فى مايو الماضي، الشريحة الثالثة من السندات الدولارية خارج مصر، بقيمة 750 مليون دولار، طرحت على 17 شريحة بطريق الطرح الخاص للبنوك والمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، فيما علمت المال أن الشركة أظهرت تحسناً فى الأداء المالي والتشغيلى خلال العام الماضى، بعد تسجيل ايرادات بلغت 16 مليون دولار مبيعات للمبانى الإدارية، وارتفاع إيرادات المركز التجارى الممثل فى مول سيتى ستار الشهير بنحو 10%.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على منح الادارة الحق فى الحصول على تشهيلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها القائمة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لجولدن بيراميدز بلازا خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة 17%، بعد تحقيق صافى ربح بلغ 44.7 مليون دولار، مقابل 53.9 مليون دولار في 2016.