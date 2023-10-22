«جولدن بيراميدز بلازا» تسجل أرباحا نصف سنوية بقيمة 7.77 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة للنصف الأول من العام الجاري.

وبلغت صافي أرباح جولدن بيراميدز بلازا خلال 6 أشهر، نحو 7.77 مليون دولار، مقارنة بـ 27.41 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2022.

وحققت جولدن بيراميدز بلازا إجمالي إيرادات بقيمة 54.18 مليون دولار النصف الأول من 2023، مقابل 65.27 مليون دولار النصف الأول من 2022.

يذكر أن جولدن بيراميدز بلازا، حققت خلال 2022، نموا في صافي الأرباح بنسبة 159%، لتسجل 39.86 مليون دولار، مقابل 46.58 مليون دولار خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات جولدن بيراميدز بلازا، بنحو 35%، خلال عام لتصل 610.99 مليون جنيه، مقابل 453.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.