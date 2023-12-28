«جولدن بيراميدز بلازا» تحقق 13.6 مليون دولار أرباحا خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وبلغت صافي أرباح جولدن بيراميدز بلازا خلال 9 أشهر، نحو 13.6 مليون دولار، مقارنة ب 31.14 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2022.

وحققت جولدن بيراميدز بلازا إجمالي إيرادات بقيمة 76.43 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 88.26 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

يذكر أن جولدن بيراميدز بلازا، حققت خلال 2022، نموا في صافي الأرباح بنسبة 159%، لتسجل 39.86 مليون دولار، مقابل 46.58 مليون دولار خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات جولدن بيراميدز بلازا، بنحو 35%، خلال عام لتصل 610.99 مليون جنيه، مقابل 453.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.