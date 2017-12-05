جولدمان يتوفع 62 دولارا للبرميل في 2018

خالد بدر الدين: رفع بنك جولدمان ساكس الأمريكى توقعاته لأسعار النفط في 2018 إلى 62 دولارا للبرميل لخام برنت مشيرا لانخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته روسيا والسعودية بتمديد تخفيضات الخام حتى نهاية 2018 خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة

خالد بدر الدين:

رفع بنك جولدمان ساكس الأمريكى توقعاته لأسعار النفط في 2018 إلى 62 دولارا للبرميل لخام برنت مشيرا لانخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته روسيا والسعودية بتمديد تخفيضات الخام حتى نهاية 2018 خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة رويترز إن البنك الأمريكي رفع توقعاته لسعر برنت في العام المقبل إلى 62 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 57.50 دولار للبرميل وذلك بسبب فرض رسوم أعلى على خطوط الأنابيب الأمريكية واتساع الفارق بين الخام الأمريكي وبرنت إلى 4.50 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار النفط في أعقاب اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج وتلقى الأسعار دعما حاليا من توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية ولكن المخاطر باقية و تميل للاتجاه الصعودي في 2018 نتيجة المخاوف من شح مفرط سواء نتيجة تعطيلات أو طلب أعلى من التوقعات المتفائلة أو أن تترك أوبك المخزونات تهبط سريعا.