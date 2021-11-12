بورصة وشركات

“جولدمان ساكس” ينصح المستثمرين الدوليين بشراء الأسهم المصرية للتحوط من التضخم

خيار جذاب على المدى الطويل
عبدالغفور أحمد محسن 6:23 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 6:23 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نصح بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي، المستثمرين الدوليين، بشراء الأسهم المصرية ضمن سلة من الأدوات الاستثمارية والادخارية التي يرى أنها قد تحمي من التضخم المرتقب في 2022.

 وحسب تقرير أعده خبراء البنك ونقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، جاءت الأسهم المصرية ضمن الخيارات التي نصح البنك بالانكشاف عليها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار طويل الأمد في قطاع الأسهم.

اقرأ أيضا  الحكومة تقرر خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي

وتعني نصيحة الاسثثمار على المدى الطويل في الأسهم المصرية (Going long on Egyptian shares) أن لدى البنك نظرة إيجابية للأسهم المصرية وأنه يتوقع ارتفاع أسعارها مستقبلا حتى وإن شهدت بعض الانخفاض على المدى القريب.

وأوضح التقرير، أن ميزة الأسهم المصرية تكمن في أن السوق المحلية تبدو نسبيا أكثر استعدادا للتكيف مع التغيرات في أسواق النفط، مقارنة بالأسواق المنافسة لها في المنطقة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتأتي هذه النصيحة من جولدمان ساكس بينما يتوقع أن يشهد العالم تعافيا مكسور الجناح، حيث الطلب قوي والعرض محدود.

وإلى جانب الأسهم المصرية، نصح البنك أيضا بالانكشاف على الأسهم الروسية والمكسيكية (المقومة بالدولار)، مشيرا إلى أن تلك الأسهم تمتلك تقييمات جذابة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في العملات، نصح البنك بالتخلص من الدولار الاسترالي لصالح نظيره الكندي.

اقرأ أيضا  المراغي : قرارات الحكومة لدعم البورصة فرصة لتصحيح مسار السوق والتوقيت مهم

كما نصح بشراء سلة متساوية الوزن من الكرونا السويدية والكرونا التشيكية والزلوتي البولندي مقابل اليورو.

أما فيما يتعلق بالسلع، فقد أوصى البنك بالاستمرار في شراء عقود النحاس ونفط برنت حتى نهاية عام 2023.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عبدالغفور أحمد محسن

ملف الكاتب عبدالغفور أحمد محسن

اقرأ أيضاً

«توشيبا»اليابانية تعلن انقسامها إلى ثلاث شركات

المال - خاص 4:48 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

رغم تباطؤ الاستهلاك الصينى.. مبيعات «على بابا» تقفز إلى 84 مليار دولار فى «يوم العُزّاب»

أحمد فراج 11:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس باستثناء مؤشر داو جونز

أيمن عزام 10:15 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

الأسهم الأوروبية تسجل الخميس قمما جديدة بقيادة أسهم التعدين

أيمن عزام 10:57 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار أسهم «تيسلا» تقفز 5% ببورصة فرانكفورت لتحقق ثاني أفضل أداء

خالد بدر الدين 9:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على صعود ملحوظ بدعم تحفيزات حكومية

مصطفى طلعت 3:38 م, الخميس, 11 نوفمبر 21