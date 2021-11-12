“جولدمان ساكس” ينصح المستثمرين الدوليين بشراء الأسهم المصرية للتحوط من التضخم

نصح بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي، المستثمرين الدوليين، بشراء الأسهم المصرية ضمن سلة من الأدوات الاستثمارية والادخارية التي يرى أنها قد تحمي من التضخم المرتقب في 2022.

وحسب تقرير أعده خبراء البنك ونقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، جاءت الأسهم المصرية ضمن الخيارات التي نصح البنك بالانكشاف عليها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار طويل الأمد في قطاع الأسهم.

وتعني نصيحة الاسثثمار على المدى الطويل في الأسهم المصرية (Going long on Egyptian shares) أن لدى البنك نظرة إيجابية للأسهم المصرية وأنه يتوقع ارتفاع أسعارها مستقبلا حتى وإن شهدت بعض الانخفاض على المدى القريب.



وأوضح التقرير، أن ميزة الأسهم المصرية تكمن في أن السوق المحلية تبدو نسبيا أكثر استعدادا للتكيف مع التغيرات في أسواق النفط، مقارنة بالأسواق المنافسة لها في المنطقة.

وتأتي هذه النصيحة من جولدمان ساكس بينما يتوقع أن يشهد العالم تعافيا مكسور الجناح، حيث الطلب قوي والعرض محدود.

وإلى جانب الأسهم المصرية، نصح البنك أيضا بالانكشاف على الأسهم الروسية والمكسيكية (المقومة بالدولار)، مشيرا إلى أن تلك الأسهم تمتلك تقييمات جذابة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في العملات، نصح البنك بالتخلص من الدولار الاسترالي لصالح نظيره الكندي.

كما نصح بشراء سلة متساوية الوزن من الكرونا السويدية والكرونا التشيكية والزلوتي البولندي مقابل اليورو.

أما فيما يتعلق بالسلع، فقد أوصى البنك بالاستمرار في شراء عقود النحاس ونفط برنت حتى نهاية عام 2023.