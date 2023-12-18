«جولدمان ساكس» يقلص توقعاته لسعر خام «برنت» في 2024 وسط إمدادات أمريكية كافية

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024 بعشر دولارات للبرميل إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولارا، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقال محللوه في مذكرة اليوم الأحد “ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار ضمن نطاق محدد وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار”.

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروته عند 85 دولارا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولارا أو 80 دولارا في 2024 و2025 مقابل 92 دولارا في السابق.

وجرى تداول برنت عند نحو 77 دولارا أمس بانخفاض 20 عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 72 دولارا للبرميل.

وأضاف جولدمان ساكس أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأمريكي من المرجح أن تستمر في عام 2024.