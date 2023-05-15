جولدمان ساكس يعتزم افتتاح مكتب في أبوظبي لتعميق علاقاته مع العملاء

من المقرر أن يفتتح “جولدمان ساكس” مكتباً في أبوظبي، في خطوة تُعتبر مهمة بالنسبة إلى المصرف الأمريكي الذي تجاهلته الإمارة بسبب تورطه في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “وان إم دي بي” (1MDB).

مكتب “غولدمان ساكس” الجديد، سيُفتتح في “سوق أبوظبي العالمي”، بانتظار الحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، وفق ما جاء في مذكرة داخلية للمصرف الأمريكي اطلعت عليها “بلومبرج نيوز”.

وبحسب المذكرة، فإن المكتب سيكون إضافة جديدة إلى مراكز البنك في كل من الرياض ودبي والدوحة، وسيُسمح له بتعميق علاقاته مع العملاء. وقد أكد ممثل عن البنك ما ورد في المذكرة.

مكتب لـ جولدمان ساكس في أبوظبي

كان “غولدمان ساكس” هو المصرف المفضل للعديد من كبار صانعي الصفقات في أبوظبي. لكن تداعيات فضيحة الفساد في صندوق “وان إم دي بي”، شكّلت نقطة التحول لتراجع مكانته في الإمارة التي كانت ذات يوم، واحدة من أكثر أسواقه ربحية في المنطقة.

خسر المصرف صفقات بمليارات الدولارات بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل اثنين من صناديق الاستثمار التابعة للإمارة، لكنه تمكن بعد ذلك من تجاوزها. كان “غولدمان ساكس” مديراً مشتركاً للطرح العام الأولي لأعمال الحفر التابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، والذي كان في ذلك الوقت أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي.

قال المصرف في العام الماضي إنه يخطط للتوسع في أنحاء الشرق الأوسط، في ظل تزايد الاهتمام الأجنبي والعوامل الاقتصادية الإيجابية التي أدت إلى ازدهار الصفقات وتدفق الأموال على المنطقة.