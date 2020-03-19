«جولدمان ساكس» يطالب الموظفين فى الأمريكتين و«EMEA» بالعمل من المنزل

طالب بنك جولدمان ساكس الأمريكى من الموظفين فى فروعه المتعددة فى الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «EMEA»، بالعمل من المنزل اعتبارًا من الأربعاء، بعد اكتشاف حالتين كورونا بين العاملين فى فرع سولت ليك سيتى بولاية يوتاه الأمريكية.

ذكرت وكالة رويترز أن بنك جولدمان ساكس أكد فى الإشعار الذى أرسله لفروعه بمختلف دول العالم أن العمل من المنزل يختلف من منطقة لأخرى تبعا للمراحل المتباينة لحالة الوباء وطبيعة الدور الذى يؤديه الموظف فى عمله، لكنه يتفق مع القيود التى وضعتها حكومات هذه الدول.

قال البنك إنه بالنسبة للموظفين الذى يتوجب حضورهم إلى العمل-منهم خدمة العملاء ودعم الأنشطة، وتخطيط العمليات المستمر- عليهم أن يلتزموا بالتدابير الاحتياطية والمسافات اللازمة عند التعامل مع العملاء للوقاية من العدوى، والمحافظة على الصحة العامة للجميع.

أكد بنك ويلز فارجو الأمريكى، أنه ينفذ سياسة العمل من المنزل لمعظم العاملين فى فروعه، للوقاية من العدوى من وباء كورونا الذى ينتشر بسرعة منذ بداية الشهر الجارى.

كان شارلى شارف، الرئيس التنفيذى لبنك ويلز فارجو أبلغ الكونجرس الأسبوع الماضى أن 62 ألف من موظفى البنك يعملون فعلا عن بعد من إجمالى 250 ألف موظف فى البنك-صاحب أكبر عمالة بين البنوك الأمريكية- علاوة على أنه علق جميع الرحلات الجوية ووضع القيود المشددة على سفر العاملين.

كما شجعت البنوك العالمية والشركات الاستثمارية الصغيرة فى أوروبا موظفيها على العمل من المنزل، والحد من السفر لمواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا فى دول أوروبا الكبرى، منها إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

سمح بنك أونى كريديت، أكبر بنوك إيطاليا للكثير من العاملين بالعمل من المنزل، لا سيما أن إيطاليا تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس فى أوروبا حتى الآن.

انضم بنكا كريدى سويس، ويو.بى.إس السويسريين لبنوك عالمية أخرى فى فرض القيود على حركة السفر للحد من انتشار الفيروس، ومنع ناتيكس وسوسيتيه جنرال الفرنسيين، وبى.بى.فى.إيه الإسبانى الموظفين من السفر إلى مناطق عالية الخطورة وتقليص الرحلات إلى باقى الأنحاء.

أعلنت السلطات التنظيمية المالية فى ألمانيا وبريطانيا عن أنها تواصل متابعة استعدادات البنوك وغيرها من المؤسسات للتعامل مع الموقف، وطبقا لتوقعات حكومية متوقع أن يتغيب ما يصل إلى 20 % من القوة العاملة فى بريطانيا عن العمل خلال ذروة تفشى الوباء، بينما قال بنك ناتيكس إن العاملين فى منصته للتداول فى هونغ كونغ مجهزون بالفعل للعمل من المنزل.