جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط دولارين بعد قرار روسيا والسعودية

رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لصعود أسعار النفط، بسبب قرار روسيا والسعودية (قائدتي تحالف أوبك+) المنسق بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري.

كتب محللو البنك، بمن فيهم دان سترويفن وكالوم بروس ويوليا تشيستكوفا غريغسبي، في مذكرة بتاريخ 5 سبتمبر، أن هذه الخطوة تعكس “قوة التحكم في الأسعار المرتفعة بشكل غير معتاد” لدى المجموعة.

وأضافوا أن هناك مخاطر لارتفاع الأسعار بنحو دولارين تقريباً للبرميل فوق توقع “جولدمان” السابق لعقود خام برنت تسليم ديسمبر 2023 والبالغ 86 دولاراً للبرميل، بسبب تراجع إمدادات المملكة بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع مقارنة بتقديرات البنك السابقة.

قرار روسيا والسعودية

تمديد القيود بهذا الشكل قد يؤدي أيضاً إلى التشكيك بتوقعات البنك التي افترض فيها أن دول “أوبك+” ستتراجع عن نصف التخفيضات التي أعلنت عنها في أبريل 2023 -والبالغة 1.7 مليون برميل يومياً- بحلول يناير 2024.

كما يفترض هذا السيناريو الصعودي -الذي لا يمثل التوقعات الأساسية للبنك- استمرار “أوبك+” في تطبيق تخفيضات 2023 حتى نهاية 2024، مع زيادة المملكة للإنتاج بشكل تدريجي فقط إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما قد يرفع توقعات أسعار عقود خام برنت تسليم ديسمبر 2024 إلى 93 دولاراً للبرميل، بزيادة 14 دولاراً للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة.

لكن رغم هذا، من غير المرجح استمرار “أوبك” في دفع أسعار خام برنت بشكل مستدام فوق عتبة 100 دولار للبرميل نظراً لتركيز المجموعة على استقرار الأسواق على المدى المتوسط، حسب تأكيد البنك.