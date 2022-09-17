«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.1% في 2023  

اتجه بنك الاستثمار العالمي “جولدمان ساكس” إلى تخفيض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2023 بعد أن رفع مؤخراً توقُّعاته بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي

وكتب الاقتصاديون لدى “جولدمان ساكس”، من بينهم يان هاتزيوس في مذكرة بحثية يوم الجمعة، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيحقق معدل نمو 1.1% في عام 2023، مقارنة مع توقُّع بنسبة 1.5% سابقاً. وأبقى “جولدمان ساكس” على التوقُّعات لعام 2022 دون تغيير عند 0%.

رفع “جولدمان ساكس ” توقُّعاته لسعر فائدة التمويل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بالأسبوعين الماضيين ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 4% و4.25% بحلول نهاية عام 2022.

توقعات أسوأ للتوظيف

قال الاقتصاديون إنَّ: “مسار أسعار الفائدة المرتفعة المقترن بالتشديد الأخير في الظروف المالية يشير إلى توقُّعات أسوأ إلى حد ما للنمو والتوظيف خلال العام المقبل”

.وأضافوا: “توقُّعاتنا للنمو أقل بقليل من المستوى المتفق عليه، وهي تشير إلى مسار نمو أقل من المتوقَّع الذي نعتقد أنَّه ضروري لتهدئة تضخم الأجور والأسعار”.

أصبح مسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي محل تركيز كبير من جانب الاقتصاديين والمستثمرين خلال 2022، إذ يسعى البنك المركزي إلى تهدئة التضخم المرتفع بشكل عنيد.

كما رفع بنك “جولدمان ساكس” التوقُّعات لمعدل البطالة ليعكس انخفاض النمو، قائلاً إنَّه سيصل إلى حوالي 3.7% بنهاية عام 2022، مقارنة بالتوقُّعات عند 3.6% سابقاً.

قدّر البنك أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% بنهاية عام 2023 مقابل 3.8% سابقاً، وإلى 4.2% بنهاية عام 2024 مقارنة مع التقدير السابق البالغ 4%.