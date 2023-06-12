«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر النفط بنحو 10%

خفض بنك جولدمان ساكس، أحد أكثر البنوك تفاؤلاً فيما يتعلق بتوقعات النفط، اليوم الإثنين توقعات أسعار النفط مرة أخرى وسط زيادة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وخفض البنك الآن توقعاته لخام برنت لشهر ديسمبر إلى 86 دولاراً للبرميل انخفاضاً من تقديره السابق البالغ 95 دولاراً للبرميل.

وبهذا يخفض جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للمرة الثالثة خلال آخر ستة أشهر، بعدما كان يرجح وصول سعر البرميل من خام برنت إلى 100 دولار.

وأعاد جولدمان ساكس تعديله لتوقعاته إلى مجموعة من الأسباب، منها زيادة الإمدادات من دول تواجه عقوبات مثل روسيا وإيران وفنزويلا، مشيراً إلى تعافي الإمدادات الروسية بشكل شبه كامل رغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية.

وكتب محللو جولدمان – بما في ذلك كالوم بروس وجيف كوري – في المذكرة أن مخاوف الركود تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار، فربما تمثل أسعار الفائدة المرتفعة معوقات قوية أمام ارتفاع أسعار النفط.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في يوليو، وهو قرار قابل للتمديد.

كما قررت دول أوبك بلس تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023 في محاولة لدعم أسعار النفط.