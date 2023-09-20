جولدمان ساكس يتوقع وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل

انضم بنك “جولدمان ساكس” مجدداً إلى مجموعة من المؤسسات التي تتوقع وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل، حيث عزز تقديراته حول أسعار النفط في ظل انتعاش الطلب، وقيود الإمدادات التي فرضها تحالف “أوبك+” وأدت إلى تشديد المعروض في السوق.

رفع البنك الأمريكي توقعاته لأجل 12 شهرا لخام برنت (المؤشر العالمي لسوق النفط) إلى 100 دولار للبرميل مقارنة بـ93 دولارا في التوقعات السابقة، بعدما صعدت الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو الماضي، واخترقت حاجز 95 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. مع ذلك، قال البنك في مذكرة إن معظم الارتفاع “حدث بالفعل”.

سعر خام برنت

صعدت أسعار النفط بقوة في الأشهر الأخيرة بالغة أعلى مستوياتها في 10 أشهر، وذلك بفضل القيود الكبيرة على الإمدادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا، قائدتا تحالف “أوبك+”.

كما تعزز الصعود على إثر التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم)، مع انخفاض المخزونات بسرعة.

وقال “جولدمان ساكس” إن معظم الاقتصادات الكبرى ما تزال حتى الآن على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهبوط السلس.

وكتب المحللون دان سترويفن وكالوم بروس ويوليا تشيستكوفا غريغسبي، في تقرير اليوم: نعتقد أن أوبك ستتمكن من الحفاظ على سعر خام برنت في نطاق 80 دولارا إلى 105 دولارات في عام 2024، عبر الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا.. ونستبعد في الوقت نفسه دفع المنظمة للأسعار إلى مستويات متطرفة، وهو أمر من شأنه أن يدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل.