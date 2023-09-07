جولدمان ساكس يتوقع سعر خام برنت بنهاية العام المقبل

توقع بنك “جولدمان ساكس” برسالة تحذيرية أن ترتفع أسعار النفط بقوة في عم 2024 إذا لم تعدل السعودية وروسيا عن قراراهما بخفض الإنتاج، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

ويرى البنك الأمريكي حاليًا مخاطر في الاتجاه الصاعد على توقعاته، إذ كان يتوقع في السابق وصول سعر خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل في ديسمبر و93 دولارًا في نهاية 2024.

وأوضح محللو البنك في مذكرة حسبما نقلت “سي إن إن”: بالنظر إلى سيناريو صعودي، تحافظ فيه “أوبك+” على تخفيضات الإنتاج وتسري بالكامل حتى نهاية 2024، وتزيد السعودية الإنتاج تدريجيًا فقط، فإنه وفقًا لذلك فمن المرجح ارتفاع سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر 2024.

وأكد البنك على أن هذه ليست رؤيته الأساسية لأن مثل هذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية، لأنها قد تدفع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى زيادة إمداداتهم لخفض الأسعار، كما أنها قد تؤدي إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة. ‏