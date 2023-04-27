جولدمان ساكس يتوقع ثلاث زيادات إضافية بأسعار الفائدة في المملكة المتحدة

يتوقع بنك “جولدمان ساكس” تمرير ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل “بنك إنجلترا”، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن المقدر أن تقترب تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة من نظيراتها في الولايات المتحدة، ورفع البنك تقديراته لسعر الفائدة الأساسي عند “بنك إنجلترا” إلى 5%.

تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة

يتوقع سفين جاري ستين، الخبير الاقتصادي في “جولدمان ساكس”، الآن ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل “بنك إنجلترا”، الذي يواصل بهذه الخطوة أسرع دورة تقشف نقدي منذ عقود.

أشار “ستين” إلى سلسلة من البيانات أقوى من المتوقع في الأسابيع الأخيرة، حيث تظهر جميع بيانات المسح، والتضخم، ونمو الأجور أن الاقتصاد صامد في مواجهة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. يذكر أن “ستين” كان يتوقع بعد الاجتماع الأخير لـ”بنك إنجلترا” في مارس، بقاء أسعار الفائدة على حالها عند 4.25%.

غير أنه كتب في مذكرة للعملاء اليوم الخميس: “إننا نرفع توقعاتنا لذروة سعر فائدة البنك المركزي إلى 5% – لتطابق تقريباً توقعاتنا لسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المحتمل جداً زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع 11 مايو، متواكبة مع ترقية كبيرة في توقعات النمو للجنة السياسة النقدية، التي تبين أنها متشائمة للغاية”.