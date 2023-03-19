«جولدمان ساكس» تخفض توقعات أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

أقبلت مجموعة “جولدمان ساكس” على تخفيض توقعات أسعار النفط ، حيث أشارت إلى أن المخاوف بشأن القطاع المصرفي واحتمالية حدوث ركود تفوق زيادة الطلب من الصين، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وتعد مجموعة جولدمان ساكس واحدة من أكثر البنوك تفاؤلاً فيما يتعلق بتوقعاتها للنفط،

خفض توقعات أسعار النفط

يتوقع محللو البنك الآن وصول خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل للأشهر الـ12 المقبلة، و97 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، مقابل توقعات سابقة بوصول الخام إلى 100 دولار للبرميل.

قال البنك في مذكرة يوم 18 مارس “تراجعت أسعار النفط على الرغم من طفرة الطلب في الصين نظراً لضغوط أزمة البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين.. تاريخياً، بعد مثل هذه الأحداث، تتعافى مراكز الشراء والأسعار بشكل تدريجي فقط، لا سيما أسعار العقود طويلة الأمد.”.

كانت الأسواق العالمية مضطربة خلال الأسبوع الأخير حيث أثار الاضطراب الذي لحق بـ”كريدي سويس”، حالة من الذعر في جميع الأسواق. انخفض النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهراً، مع انخفاض خام برنت بنسبة 12% الأسبوع الماضي إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل.

بعد انخفاض الأسعار، يتوقع البنك الآن أن يقوم منتجو أوبك بزيادة الإنتاج فقط في الربع الثالث من عام 2024، مقابل توقعات برفع الإنتاج النصف الثاني من عام 2023 الذي كان قدّره البنك قبل هبوط الأسعار.

