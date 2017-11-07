جولدمان ساكس : بيتكوين ستواصل الصعود إلى 8 آلاف دولار

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن يعتقد بنك جولدمان ساكس أن لدى عملة بيتكوين الرقمية المشفّرة فرصة لمواصلة الصعود إلى مستوى 8 آلاف دولار. وكان سعر بيتكوين قد صعد أمام الدولار بنحو 600% منذ بداية العام الحالي، ويتداول حاليًّا عند مستوى…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





يعتقد بنك جولدمان ساكس أن لدى عملة بيتكوين الرقمية المشفّرة فرصة لمواصلة الصعود إلى مستوى 8 آلاف دولار.

وكان سعر بيتكوين قد صعد أمام الدولار بنحو 600% منذ بداية العام الحالي، ويتداول حاليًّا عند مستوى 7200 دولار للوحدة الواحدة.

وقال شيبا جافاري، المحلل لدى جولدمان ساكس، في ملاحظة لأحد عملاء البنك، إن بيتكوين قد تُواصل الارتفاع إلى 8 آلاف دولار. وأوضح “لقد تجاوزت بيتكوين منطقة مقاومة عند سعر 6044 دولار في مايو الماضي.. هذا يعني أنها ستصل إلى 7941 دولارًا على الأقل.. هذا هو الحد الأدنى للموجة الثالثة من 5 موجات تصاعدية تخوضها العملة المشفرة”.

وسجلت بيتكوين أعلى سعر في تاريخها عند 7592 دولارًا، صباح الاثنين الماضي، إثر إعلان مجموعة سي إم اي التي تدير عدة بورصات تجارية في أمريكا، أنها تدرس إتاحة التعامل بالبيتكوين في العقود الآجلة؛ استجابة لطلبات عملائها.