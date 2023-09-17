جولدمان ساكس: المركزى الأمريكى يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر

رجح بنك جولدمان ساكس أن يثبّت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر إلى نوفمبر، كما توقع البنك أيضا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وقال إستراتيجيو البنك في تقرير صدر أمس السبت «في نوفمبر نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل وتراجع التضخم والنمو المحتمل في الربع الرابع سوف تقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة في نهاية هذا العام».

بينما يحاول المشاركون في السوق قياس مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول و«جانوس هندرسون إنفستورز»، إن الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يكون قد انتهى من عملية رفع الفائدة في أعقاب دورة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية منذ عقود.

يرى المتداولون على أداة «فيد واتش» احتمالية بنسبة 98 % لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 % إلى 5.5 % دون تغيير في نهاية اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر.

وأضاف الإستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات «تدريجية» في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.